ДТП у Луцьку: п'яний водій зіткнувся із легковиком Opel Zafira

Вчора, 14 липня, на вулиці Рівненська відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Opel Omega та Opel Zafira.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.По прибуттю на місце події патрульні з’ясували, що водій Opel Omega не вибрав безпечну швидкість та здійснив зіткнення з автомобілем Opel Zafira, який їхав попереду.Також під час спілкування з водіями поліцейські помітили у керманича Opel Omega ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти тест на огляд алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці події показав результат у понад 5 проміле. Перевищення допустимої норми — у 25 разів.На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.