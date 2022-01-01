Публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну, – ГУР





Про це



В розвідці пояснюють, що поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.



"Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу", - нагголошує пресслужба ГУР.



"Україна робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому. Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - додають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.



Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

+380954127424



Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37



Національне інформаційне бюро:

1648

(044)287 81 65



Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

+380676508332

+380980873601



Національна поліція:

+380894201866



Міжнародний комітет Червоного Хреста:

0 800 300 155

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.В розвідці пояснюють, що поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений."Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу", - нагголошує пресслужба ГУР."Україна робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому. Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - додають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:+380954127424Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37Національне інформаційне бюро:1648(044)287 81 65Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:+380676508332+380980873601Національна поліція:+380894201866Міжнародний комітет Червоного Хреста:0 800 300 155

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