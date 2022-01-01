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Публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну, – ГУР

Публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну, – ГУР
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

В розвідці пояснюють, що поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

"Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу", - нагголошує пресслужба ГУР.

"Україна робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому. Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - додають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:
+380954127424

Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.
Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37

Національне інформаційне бюро:
1648
(044)287 81 65

Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:
+380676508332
+380980873601

Національна поліція:
+380894201866

Міжнародний комітет Червоного Хреста:
0 800 300 155

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Теги: Росія, Україна, війна
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