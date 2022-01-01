Публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну, – ГУР
Сьогодні, 13:00
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими попереджає, що публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
В розвідці пояснюють, що поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.
"Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу", - нагголошує пресслужба ГУР.
"Україна робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому. Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - додають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:
+380954127424
Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.
Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37
Національне інформаційне бюро:
1648
(044)287 81 65
Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:
+380676508332
+380980873601
Національна поліція:
+380894201866
Міжнародний комітет Червоного Хреста:
0 800 300 155
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
В розвідці пояснюють, що поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.
"Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу", - нагголошує пресслужба ГУР.
"Україна робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому. Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених", - додають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:
+380954127424
Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.
Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37
Національне інформаційне бюро:
1648
(044)287 81 65
Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:
+380676508332
+380980873601
Національна поліція:
+380894201866
Міжнародний комітет Червоного Хреста:
0 800 300 155
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни стягують ракетні комплекси на Запорізьку АЕС
Сьогодні, 13:30
Бахмут – наступна ціль армії РФ, – розвідка Великої Британії
Сьогодні, 11:00
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДТП у Луцьку: п'яний водій зіткнувся із легковиком Opel Zafira
Сьогодні, 13:28
У Луцьку маршрутка № 7 їздить по-новому
Сьогодні, 13:14
Публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну, – ГУР
Сьогодні, 13:00
«Біжу за «Азовсталь»: родини захисників Маріуполя організовують у Луцьку спортивний флешмоб
Сьогодні, 12:45
На Волині розбився мотоцикліст
Сьогодні, 12:38
Медіа