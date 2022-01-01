У Луцьку маршрутка № 7 їздить по-новому
Сьогодні, 13:14
Автобусний маршрут № 7 “Дубнівська – Завокзальний ринок” зазнав змін.
Про це інформують у міськраді.
Шлях за маршрутом у напрямку: Дубнівська, Окружна (а.д. М-19), Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна (а.д. М-19), Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Київський майдан, Дубнівська (місце міжзмінного відстою на вул. Дубнівській в районі Київського майдану).
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Про це інформують у міськраді.
Шлях за маршрутом у напрямку: Дубнівська, Окружна (а.д. М-19), Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карпенка-Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Окружна (а.д. М-19), Дубнівська, Авторемонтна, Рівненська, Київський майдан, Дубнівська (місце міжзмінного відстою на вул. Дубнівській в районі Київського майдану).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На два маршрути у Луцьку оголосили конкурс
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