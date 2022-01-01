На два маршрути у Луцьку оголосили конкурс

Сьогодні, 13 липня, під час засідання виконавчого комітету Луцькради прийняли рішення оголосити новий конкурс на ряд маршрутів.Про це інформують у Луцькраді.У зв’язку із завершенням терміну дії договору на перевезення пасажирів на маршруті № 24 “Вересневе — Єршова” оголосили конкурс.Так, до участі у конкурсі допускаються міські автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5.На маршруті працюватимуть 5 одиниць транспорту.Крім того, сьогодні оголосили конкурс на перевезення пасажирів по маршрутах № 50 “Луцьк – Брище”, № 55 “Луцьк – Охотин”. Це дасть можливість забезпечити перевезення пасажирів по Луцькій міській територіальній громаді, а саме до сіл Брище, Антонівка, Олександрівка, Охотин.До проведення конкурсу та затвердження його результатів на маршрут № 50 “Луцьк – Брище” призначено тимчасового перевізника ФОП Михалюк Ю.П.Участь у конкурсі можуть брати автобуси категорії М3 класу І, ІІ, ІІІ, категорії М2 класу А, В з екологічними показниками не нижче Євро-2.Документи на участь у конкурсах приймаються до 11 години 5 серпня 2022 року. Сам конкурс відбудеться 22 серпня.