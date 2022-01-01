Втік з Білорусі, щоб воювати за Україну: розповіли деталі затримання прикордонника на Волині





Про це розповідають у пресслужбі 6 Волинського прикордонного загону.



Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він



Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.



Чоловік також розповів, що мав однодумців стосовно необхідності протистояти Росії. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один.



Наразі проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білоруський прикордонник порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти Росії.Про це розповідають у пресслужбі 6 Волинського прикордонного загону.Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України пробираючись із Білорусі. Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником та проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він зауважив, що на порушення зважився, щоб доєднатися до Сил оборони України у війні проти російського агресора.Чоловік також розповів, що мав однодумців стосовно необхідності протистояти Росії. З одним із них білоруський прикордонник й вирушив в Україну, але дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один.Наразі проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийматися рішення щодо його подальшої долі.

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