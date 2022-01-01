На Волині спіймали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув кордон

На Волині спіймали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув кордон
На Волині затримали білоруського прикордонника, який незаконно перетнув ділянку українсько-білоруського кордону та опинився на території України.

Про це йдеться в реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалам справи, адміністративне порушення сталося 29 червня о 13:20 на території Шацької ОТГ Ковельського району, на напрямку на напрямку Дубок (РБ) - Хрипськ (Україна). Державний кордон поза пунктом пропуску перетнув з території Білорусі старшина з матеріального забезпечення Брестської прикордонної групи.
Порушника затримали на ділянці відповідальності ВІПС «Піща» ВПС «Світязь», на відстані близько 200 метрів від кордону прикордонний наряд.

На судовому засіданні порушника не було, однак він подав заяву про розгляд справи у його відсутності, свою винуватість у інкримінованому йому правопорушенні визнав.

Шацький районний суд Волинської області постановив визнати винним білоруського прикордонника у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та призначити йому адміністративне стягнення у виді арешту на строк дві доби, який рахувати з 13 год. 20 хв. 29 червня 2022 року.
Також із білоруського прикордонника суд постановив стягнути в дохід держави судовий збір у розмірі 496 грн. 20 коп.

Журналісти інформаційного агентства ВолиньPost звернулися за коментарем до 6 прикордонного Волинського загону, але там ситуацію поки не коментують.

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Теги: кордон, Волинь, Білорусь, порушення
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