Українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах

Українська авіація завдала 1700 ударів по окупантах
Від початку повномасштабної війни ударна авіація Повітряних сил Україїни завдала 1700 групових авіаударів по окупаційних військах

Про це для "Української правди" повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, ударна авіація Повітряних сил завдала 1700 групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ на передовій", - сказав речник командування Повітряних Сил.

За словами Ігната, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су 24М при підтримці вертольотів Сухопутних військ продовжують надавати повітряну підтримку наземним військам у південних та східних регіонах України попри велику кількість ворожої ППО, яку окупанти сконцентрували на тимчасово окупованих територіях.

Також речник ПС зазначив, що протягом доби 12 липня ударна авіація Повітряних сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-бузькому напрямку.

Також штурмовики та бомбардувальники уразили скупчення озброєння та військової техніки на ізюмському та донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Водночас, за даними Повітряних сил, 12 липня близько 14.30 російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Цього разу росіяни випустили чотири авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30.

"Зенітні ракетні війська Повітряних сил продовжують контролювати повітряний простір, тримаючи авіацію окупантів на відстані. Протягом доби знищено одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку", - сказав Юрій Ігнат.

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Теги: війна, авіація, Україна
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