Добрі новини від ВолиньPost за 12 липня

Із моменту повномасштабного вторгнення путінської орди минуло майже п'ять місяців. Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух,щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня «демілітаризували» шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України. Зокрема вночі наробили «бавовни» у Новій Каховці!Завдяки сприянню голови асоціації «Партнерство заради України»сім’ї отримали крупи, олію, макарони, борошно, м’ясні та рибні консерви, молочні продукти, приправи та хлібобулочні вироби.У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцька Сергій Джурак і Альберт Ланевич та випускник спортшколи Владислав Паровінчак.У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.Орків у пеклі стало за добу на 70 більше! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 649 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,артилерійських систем – 838 (+0) од,РСЗВ – 247 (+0) од,засобів ППО – 109 (+0) од,літаків – 217 (+0) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,крилатих ракет – 155 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,спеціальної техніки – 66 (+0) од.У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства переконують: взяли курс на те, аби вкладати у своїх працівників максимальний ресурс, а у результаті сформувати сильну корпоративну культуру з власним брендом.Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - розповідають розвідники.Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.У Луцьку відбувся товариський турнір з футболу між командами футбольного клубу “Динамо-Київ” та волинського прикордонного загону. Змагання організували з нагоди 104-ї річниці з дня створення військової частини.У команді київського "Динамо" 15 гравців. Один із них – футболіст-ветеран"Ми сподіваємося, що це добра справа, бо ми даємо цим прикордонникам та іншим військовим трохи відпочити та переключити свій мозок від війни. Це важко дуже, але хоч би на якусь годину, півтори", – розповів футболіст.На перших хвилинах гри прикордонники забили гол у ворота ветеранів спорту. Зрештою завершилася гра нічиєю, з рахунком 7:7.У бібліотеці-студії «Дім», що на проспекті Грушевського у Луцьку, діти влаштували ярмарок для збору коштів на ЗСУ.Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень. Кошти передали дві сестрички -та