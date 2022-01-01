Добрі новини від ВолиньPost за 12 липня
12 липень, 23:54
Із моменту повномасштабного вторгнення путінської орди минуло майже п'ять місяців. Аби знизити відсоток негативного контенту і підняти бойовий дух, Інформаційне агентство ВолиньPost щовечора готує підбірку позитиву. А одного дня головною доброю новиною неодмінно буде звістка про нашу перемогу!
Сьогодні, 12 липня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу «демілітаризували» шість складів боєприпасів окупантів, – Братчук
Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня «демілітаризували» шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України. Зокрема вночі наробили «бавовни» у Новій Каховці!
На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
Завдяки сприянню голови асоціації «Партнерство заради України» Карла-Ернста Мюллера сім’ї отримали крупи, олію, макарони, борошно, м’ясні та рибні консерви, молочні продукти, приправи та хлібобулочні вироби.
Троє волинян здобули бронзу на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу
У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцька Сергій Джурак і Альберт Ланевич та випускник спортшколи Владислав Паровінчак.
У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.
Вітаємо земляків і зичимо ще більше нагород!
Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Орків у пеклі стало за добу на 70 більше! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 649 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
артилерійських систем – 838 (+0) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
«Якщо ви в галузі, то ви сильні»: чому бути лісівником на Волині – престижно
У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства переконують: взяли курс на те, аби вкладати у своїх працівників максимальний ресурс, а у результаті сформувати сильну корпоративну культуру з власним брендом.
Ми спробували з’ясувати, що це означає і чи доречно сучасній молоді обирати роботу в лісі своїм життям. Натисніть на заголовок, аби дізнатися.
Україна звільнила з російського полону ще 5 громадян
Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - розповідають розвідники.
Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.
Волинські прикордонники зустрілися на полі з ветеранами ФК «Динамо-Київ». ВІДЕО
У Луцьку відбувся товариський турнір з футболу між командами футбольного клубу “Динамо-Київ” та волинського прикордонного загону. Змагання організували з нагоди 104-ї річниці з дня створення військової частини.
У команді київського "Динамо" 15 гравців. Один із них – футболіст-ветеран Сергій Коновалов.
"Ми сподіваємося, що це добра справа, бо ми даємо цим прикордонникам та іншим військовим трохи відпочити та переключити свій мозок від війни. Це важко дуже, але хоч би на якусь годину, півтори", – розповів футболіст.
На перших хвилинах гри прикордонники забили гол у ворота ветеранів спорту. Зрештою завершилася гра нічиєю, з рахунком 7:7.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ
У бібліотеці-студії «Дім», що на проспекті Грушевського у Луцьку, діти влаштували ярмарок для збору коштів на ЗСУ.
Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.
Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень. Кошти передали дві сестрички - Ангеліна та Маргарита.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Сьогодні, 12 липня, ми писали про таке:
ЗСУ за добу «демілітаризували» шість складів боєприпасів окупантів, – Братчук
Воїни Збройних сил України за одну добу 11 липня «демілітаризували» шість складів боєприпасів ворожої російської армії. Вибухи прогриміли в окупованих росіянами населених пунктах України. Зокрема вночі наробили «бавовни» у Новій Каховці!
На Волині переселенці вчергове отримали допомогу від німецького благодійника
Завдяки сприянню голови асоціації «Партнерство заради України» Карла-Ернста Мюллера сім’ї отримали крупи, олію, макарони, борошно, м’ясні та рибні консерви, молочні продукти, приправи та хлібобулочні вироби.
Троє волинян здобули бронзу на Чемпіонаті Європи з пляжного гандболу
У складі національної збірної грали волиняни: вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи Луцька Сергій Джурак і Альберт Ланевич та випускник спортшколи Владислав Паровінчак.
У результаті змагань, окрім "бронзової" нагороди чоловіча збірна України з пляжного гандболу отримала також можливість у часті на Євро-2023.
Вітаємо земляків і зичимо ще більше нагород!
Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Орків у пеклі стало за добу на 70 більше! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 37 470 (+70) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 649 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 829 (+1) од,
артилерійських систем – 838 (+0) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) од,
крилатих ракет – 155 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 699 (+3) од,
спеціальної техніки – 66 (+0) од.
«Якщо ви в галузі, то ви сильні»: чому бути лісівником на Волині – престижно
У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства переконують: взяли курс на те, аби вкладати у своїх працівників максимальний ресурс, а у результаті сформувати сильну корпоративну культуру з власним брендом.
Ми спробували з’ясувати, що це означає і чи доречно сучасній молоді обирати роботу в лісі своїм життям. Натисніть на заголовок, аби дізнатися.
Україна звільнила з російського полону ще 5 громадян
Серед них військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення", - розповідають розвідники.
Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.
Волинські прикордонники зустрілися на полі з ветеранами ФК «Динамо-Київ». ВІДЕО
У Луцьку відбувся товариський турнір з футболу між командами футбольного клубу “Динамо-Київ” та волинського прикордонного загону. Змагання організували з нагоди 104-ї річниці з дня створення військової частини.
У команді київського "Динамо" 15 гравців. Один із них – футболіст-ветеран Сергій Коновалов.
"Ми сподіваємося, що це добра справа, бо ми даємо цим прикордонникам та іншим військовим трохи відпочити та переключити свій мозок від війни. Це важко дуже, але хоч би на якусь годину, півтори", – розповів футболіст.
На перших хвилинах гри прикордонники забили гол у ворота ветеранів спорту. Зрештою завершилася гра нічиєю, з рахунком 7:7.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
У Луцьку діти влаштували «шоколадний» ярмарок і виручені кошти передали на потреби ЗСУ
У бібліотеці-студії «Дім», що на проспекті Грушевського у Луцьку, діти влаштували ярмарок для збору коштів на ЗСУ.
Діти виготовили різноманітні шоколадні вироби - печиво, кекси, дехто навіть тортики та поп-кейки, і продавали.
Під час заходу вдалося виручити 3850 гривень. Кошти передали дві сестрички - Ангеліна та Маргарита.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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