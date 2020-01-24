«Якщо ви в галузі, то ви сильні»: чому бути лісівником на Волині – престижно

Ірина Щербатова

Олександр Кватирко

Ігор Ясковець

«Сучасний лісівник – це вже зовсім інший фахівець, ніж той, що був навіть 5 років тому. Це людина, яка має справу з механізованими процесами, електронним обліком і працює в галузі, яка вимагає постійного росту, в тому числі – особистісного», – каже завідувачка сектору управління персоналом Волинського обласного управління лісового і мисливського господарстваУ лісовій галузі Волині – понад 2000 працівників і працівниць. Плинність кадрів, зауважує пані Ірина, доволі низька, а це свідчить про те, що люди задоволені роботою.Цьому, на переконання Ірини Щербатової, сприяють декілька факторів. Найперше, звісно, – високий рівень. Але не можна назвати цей фактор єдиним визначальним. Дуже важливо, запевняє керівниця сектору управління персоналом, – те, що люди можуть відчувати стабільність, приналежність до великого, але водночас єдиного колективу, про який дбають і який розвивають. Потреба у певних гарантіях і відчутті матеріальної стабільності особливо гостро відчутна тепер, у час повномасштабної війни та її всюдисущого впливу на економіку держави.«Людина має знати, що в неї є завтра. Лісівники відчувають, що вони у своєму «завтра» не самі. Ми робимо акцент на людяності та взаємопідтримці», – каже Щербатова.Механізм для цього – дієва профспілка лісової галузі, яка забезпечує отримання усіх передбачених соціальних гарантій. У ній – 2070 людей, тобто усі працівники.Аби діяла система мотивації, щорічно фінансують відпочинок, премії з нагоди свят та за особисті досягнення. Ще одна перевага – постійні «відпочинкові».«Можна взяти путівку в санаторій або провести відпустку на нашій базі у Шацьку. Окрім того, ми маємо можливість оплачувати навчання своїм колегам. До прикладу, людині необхідна вища освіта чи ступінь магістра – ми допоможемо, адже це прописано у колективному договорі», – пояснює Ірина Щербатова. Більше того, лісівники Волині мають можливість переймати досвід Європи.Але натомість лісова галузь Волині вимагає від своїх працівників та працівниць високого рівня професійного та особистісного розвитку.«Якщо ви в галузі, то ви сильні. Галузь не приймає слабких. Точніше тих, хто не готовий міцнішати, рости», – додає керівниця сектору управління персоналом.Виклики великої війни, зауважує начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, «підсвітили» важливість саме людських якостей у кожному і кожній. Людяність, взаємопідтримка, готовність допомогти – основа, на якій можна розбудувати сильну корпоративну культуру, яка у свою чергу є одним з наріжних каменів успішного функціонування будь-якого підприємства чи й галузі.«Можна оновлювати техніку, модернізувати виробництво, але якщо немає високоякісного фахівця, – процес не запуститься. Тож ми відчули зараз особливу потребу вкладати саме у наших людей. Ми вирішили завдяки навчанню допомогти працівникам адаптуватися до роботи в умовах війни, працювати з їхньою стресостійкістю, самооцінкою, мотивованістю», – розповідаєСаме тому започаткували серію внутрішніх тренінгів та практик. Розпочали із тренінгів з інженерами з підготовки кадрів, на яких розповідали про принципи формування корпоративної культури. Перші навчальні тренінги провела HR-експерт«Ми запланували тренінгів на найближчі пів року. Вони стосуватимуться розвитку комунікації також. У нас – чудові фахівці, кваліфіковані, але деякі мають проблеми із комунікабельністю. Не можуть висловити думку, захистити чи презентувати результати виконаного. Будемо розвивати оцю відкритість, ініціативність і інші риси. Це будуть серії тренінгів, а після них – таємне оцінювання задля зворотнього зв’язку та вивчення ефекту від прослуханого, адже нам важливий не сам факт проведення тренінгів, а їхня результативність», – пояснює Ірина Щербатова.Наразі 130 працівників лісового господарства області мобілізовані до Збройних сил України. Після перемоги України ті лісівники, які наразі виборюють нашу свободу, теж будуть долучені до необхідного їм навчання. Значна частина колективу долучається до волонтерства. В умовах великої війни роль лісівників у громаді стала ще більш відчутною.Колектив лісової галузі Волині – молодий. 31% від загальної кількості працівників – люди, віком на 35 років. 43% – від 35 до 50 років. І лише 26% – люди, яким понад 50.Протягом останніх двох років працевлаштували, кажуть у ВОУЛМГ, аж 49 студентів. Щороку проводять профорієнтаційну роботу з учнями шкільних лісництв, підтримують зв’язок із навчальними закладами, де готують відповідних фахівців, та пропонують вакансії.Головний спеціаліст відділу лісового господарствау лісовій галузі – понад три роки. Хлопцеві – 23, він – випускник Шацького лісового коледжу імені В.В. Сулька.«У 2016 році я вступив туди за власним бажанням. Мав гарні результати у навчанні, тож відразу після завершення коледжу працевлаштувався на Державному підприємстві «Колківське лісове господарство» на посаду помічника лісничого. Працював там майже два роки, паралельно навчаючись у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Згодом натрапив на вакансію обласного лісового управління, склав державне тестування і спробував себе на посаді головного спеціаліста відділу лісового господарства», – розповідає він свою професійну історію.«Тут, – продовжує, – я зрозумів, наскільки лісова галузь багатогранна. Важливо, що я маю можливість рости. Щодня намагаюся читати, щоб дізнатися щось нове та тримати планку. Також корисна річ – тренінги. Їздив у Боярку слухати про міжнародні стандарти, мені сподобалось.В управлінні, такого, відверто кажучи, не очікував, – дуже дружній колектив. Якщо щось не зрозумів або потребуєш допомоги – колеги відгукнуться. Дуже злагоджений механізм. Вважаю, мені пощастило».Наразі хлопець планує вступати на магістратуру у ВНУ ім. Лесі Українки:«Складатиму іспит і сподіватимусь на державне місце. Якщо ж раптом щось не вийде, думаю, профспілка зможе оплатити навчання. Однак вірю, що не доведеться».На Волині є три навчальні заклади, де можна опановувати професії, пов’язані з лісовою справою. Це – Шацький лісовий фаховий коледж імені В.В.Сулька, ВНУ імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет.У коледж є можливість вступати вже після 9 класу або ж після 11-го.Абітурієнти можуть поступити до коледжу за результатами національного мультипредметного тесту чи за результатами ЗНО за період 2019-2021 років або за індивідуальною усною бесідою з української мови.Зауважимо, що вжедо приймальної комісії для вступу на денну форму навчання у коледжі.Індивідуальна усна співбесіда з української мови проходитиме в період з 14 по 21 липня 2022 року.Цьогоріч, згідно з правилами прийому, подання заяв на навчання до коледжу відбувається в електронному вигляді.У ВНУ імені Лесі Українки є факультет біології та лісового господарства, у межах якого діє кафедра лісового та садово-паркового господарства. Кафедра лісового господарства є також і у ЛНТУ.У «політесі» освітня програма «Лісове господарство» передбачає підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавра. Натомість у Лесиному виші є можливість здобути і ступінь магістра.