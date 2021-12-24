Вирізав і заморозив язик, матку, серце: на Київщині юрист і учасник телешоу вбив наречену. ВІДЕО





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«Щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний «портрет» вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили цю інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв'язок» - розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.



Як з’ясувалось 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.



Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини загибелі жінки, решки якої виявили на Обухівщині. Співмешканцем вбитої виявився 36-річний юрист. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду.



Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої. Чоловік пояснив, що між ним та жінкою виник конфлікт через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину розчленував тіло і намагався сховати рештки.



Поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.



«Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини» - відзначив Андрій Нєбитов.



Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства, а також незаконного поводження зі зброєю. <ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ>.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі на Київщині місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами жіночого тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта незнайомки. Рештки були ретельно замотані в жіночий одяг.Про це повідомили у поліції Київщини.«Щоб встановити особу загиблої, поліцейські склали умовний «портрет» вбитої, дали детальний опис знайдених у валізі жіночих речей та поширили цю інформацію через засоби масової інформації. Через деякий час до поліції звернулась панянка та повідомила, що саме її подруга мала схожі речі і наприкінці травня перестала виходити на зв'язок» - розповів очільник поліції КиївщиниЯк з’ясувалось 39-річна уродженка Краматорська навесні приїхала з Польщі на Київщину і оселилась в приватному будинку свого нового знайомого. Подругам жінка зізналась, що буцімто зустріла кохану людину з якою планує влаштувати особисте життя.Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили обставини загибелі жінки, решки якої виявили на Обухівщині. Співмешканцем вбитої виявився 36-річний юрист. Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки, кілька днів поспіль чоловік виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, ще й намагався уникнути камер відеонагляду.Під час обшуку в оселі підозрюваного в холодильнику знайшли органи вбитої жінки. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку та серце загиблої. Чоловік пояснив, що між ним та жінкою виник конфлікт через що він задушив свою нову знайому, а щоб приховати сліди злочину розчленував тіло і намагався сховати рештки.Поліцейські затримали та помістили зловмисника до ізолятора тимчасового тримання.«Успішний адвокат, учасник ток-шоу про одруження, порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок. Загиблу дивом упізнали по брендовій сукні. Це моторошна історія смертельного кохання, цинізму, відчайдушної спроби приховати сліди злочину та професійної роботи поліцейських Київщини» - відзначив Андрій Нєбитов.Слідчі за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактами умисного вбивства, а також незаконного поводження зі зброєю. <ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ>.

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