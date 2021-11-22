Судитимуть 28-річного лучанина, який побив знайомого до смерті

Волинянин постане перед судом за смерть знайомого.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 28-річним жителем Луцька знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).Слідство вважає, що увечері 11 травня 2022 року нетверезий, чотири рази до того судимий, чоловік у квартирі в будинку на вулиці Грушевського у Луцьку під час конфлікту жорстоко побив потерпілого – і той помер на місці від заподіяних травм.Обвинувачений перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом.санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.