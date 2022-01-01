Оприлюднили оновлену карту бойових дій від британської розвідки





Про це стало відомо зі сторінці у



"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.



Судячи з карти, загарбники стягують техніку у напрямку окупованого Ізюму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 12 липня.Про це стало відомо зі сторінці у Twitter. "Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.Судячи з карти, загарбники стягують техніку у напрямку окупованого Ізюму.

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