Оприлюднили оновлену карту бойових дій від британської розвідки

Оприлюднили оновлену карту бойових дій від британської розвідки
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 12 липня.

Про це стало відомо зі сторінці у Twitter.

"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.

Судячи з карти, загарбники стягують техніку у напрямку окупованого Ізюму.
Оприлюднили оновлену карту бойових дій від британської розвідки

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Теги: карта бойових дій, британська розвідка
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