Оприлюднили оновлену карту бойових дій від британської розвідки
Сьогодні, 14:21
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 12 липня.
Про це стало відомо зі сторінці у Twitter.
"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.
Судячи з карти, загарбники стягують техніку у напрямку окупованого Ізюму.
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Про це стало відомо зі сторінці у Twitter.
"Незаконне та спровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає міністерство оборони.
Судячи з карти, загарбники стягують техніку у напрямку окупованого Ізюму.
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