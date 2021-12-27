На Волині від удару струмом помер чоловік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Як розповіли виданню у пресслужбі поліції Волині, подія трапилась учора, близько 15:00.



25-річного чоловіка вдарило струмом, коли він виконував ремонтні роботи між селами Доманове-Млинове. Від отриманих травм волинянин помер під час надання лікарями першої медичної допомоги.



У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 11 липня, житель села Річиця Ратнівської громади помер від удару струмом.Про цестало відомо з власних джерел.Як розповіли виданню у пресслужбі поліції Волині, подія трапилась учора, близько 15:00.25-річного чоловіка вдарило струмом, коли він виконував ремонтні роботи між селами Доманове-Млинове. Від отриманих травм волинянин помер під час надання лікарями першої медичної допомоги.У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ.

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