На Волині від удару струмом помер чоловік

На Волині від удару струмом помер чоловік
Учора, 11 липня, житель села Річиця Ратнівської громади помер від удару струмом.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Як розповіли виданню у пресслужбі поліції Волині, подія трапилась учора, близько 15:00.

25-річного чоловіка вдарило струмом, коли він виконував ремонтні роботи між селами Доманове-Млинове. Від отриманих травм волинянин помер під час надання лікарями першої медичної допомоги.

У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ.

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Теги: удар струмом, помер
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