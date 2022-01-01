Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО

Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
У ліцеї села Зимне Володимир-Волинського району для учнів та педагогів облаштовують бомбосховище. Підвальне приміщення відповідає вимогам споруди цивільного захисту.

Про це розповів Суспільному завгосп навчального закладу Василь Пасальський.

Ремонт підвалу роблять частково за гроші грантодавців, 150 тисяч гривень виділили з бюджету громади, – каже директорка ліцею Юлія Степанюк. Площа укриття — 378 метрів квадратних. Одночасно тут можуть перебувати 350 учнів та працівників школи.

"Укриття обладнане лавами для сидіння, партами, стільцями, питною водою, легким перекусом для дітей. Є санвузол, туалетний папір, вода, мило. Все, щоб учні могли тут перебувати", – говорить директорка ліцею.

Нині укриття розчищають від сміття. У підвалі завершують облаштування санвузла. Тут підведені вода та електрика. На випадок знеструмлення приміщення працюватиме генератор, – каже завгосп Василь Пасальський.

Також працівники ліцею запасаються питною та технічною водою. Для кожного класу зібрали тривожний пакунок. У ньому: медикаменти, респіратори, їжа, — говорить заступниця директора Галина Жаловага. Додає: такі пакунки придбали за гроші благодійників.

З першого вересня у Зимнівському навчальному закладі планують розпочати навчання 285 учнів. 60 з них перейдуть на навчання зі школи села Селець, де немає укриття.

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Теги: Волинь, ліцей, укриття
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