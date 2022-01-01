Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС

Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС
Під час ракетних обстрілів найбільш небезпечними є панельні будинки, а от більш захищеними – монолітні споруди.

Про це в ефірі інформаційного марафону розповів заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк, передає УНІАН.

«Найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будинки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко», – пояснив він.

Якщо людина не потрапила в епіцентр вибуху, а її привалило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку. Але є можливість вижити.

Також збільшує шанси на життя перебування між двома стінами під час прильоту.

«Якщо це буде удар з боку фасадного будинку, то чим більше перегородок, тим більше ймовірність залишитись живим. В панельних будинках я взагалі не рекомендував би залишатися, у монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти, вони є повністю з моноліту, залізобетонні. Але все ж таки потрібно спускатись в укриття», – підсумував Данилюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДСНС, поради, укриття, де ховатися
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 5-річний хлопчик підпалив будівлю з сіном
Сьогодні, 15:30
Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС
Сьогодні, 15:14
Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
На Волині від удару струмом помер чоловік
Сьогодні, 14:47
У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини
Сьогодні, 14:38
Схожі новини
ДСНС оприлюднила поради українцям на випадок екстреної ситуації ДСНС оприлюднила поради українцям на випадок екстреної ситуації
22 лютий, 11:46
Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність для бізнесу за ігнорування повітряної тривоги В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність для бізнесу за ігнорування повітряної тривоги
11 липень, 17:17
Як відновити вкрадені, втрачені чи пошкоджені номерні знаки Як відновити вкрадені, втрачені чи пошкоджені номерні знаки
07 липень, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 5-річний хлопчик підпалив будівлю з сіном
Сьогодні, 15:30
 0
Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС
Сьогодні, 15:14
 0
Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
На Волині від удару струмом помер чоловік
Сьогодні, 14:47
 0
У Мелітопольському районі горить захоплена окупантами база військової частини
Сьогодні, 14:38
 0
Медіа
відео
1/8