Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС





Про це в ефірі інформаційного марафону розповів заступник керівника ДСНС у Київській області Богдан Данилюк, передає



«Найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будинки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко», – пояснив він.



Якщо людина не потрапила в епіцентр вибуху, а її привалило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку. Але є можливість вижити.



Також збільшує шанси на життя перебування між двома стінами під час прильоту.



«Якщо це буде удар з боку фасадного будинку, то чим більше перегородок, тим більше ймовірність залишитись живим. В панельних будинках я взагалі не рекомендував би залишатися, у монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти, вони є повністю з моноліту, залізобетонні. Але все ж таки потрібно спускатись в укриття», – підсумував Данилюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ракетних обстрілів найбільш небезпечними є панельні будинки, а от більш захищеними – монолітні споруди.Про це в ефірі інформаційного марафону розповів заступник керівника ДСНС у Київській області, передає УНІАН. «Найбільших руйнувань зазнають панельні будинки, оскільки вони складаються, як карткові будинки. Є випадки, коли під час обстрілу такого будинку люди виживали. Ці будинки, коли складаються, під ними залишається великий простір, то люди там можуть вижити. Якщо це цегляний будинок, якщо пішов ракетний обстріл і будинок руйнується, то він розпадається на такі дрібні матеріали, що там вижити дуже важко», – пояснив він.Якщо людина не потрапила в епіцентр вибуху, а її привалило або заблокувало будівельними конструкціями, то можливі переломи, подряпини, струси головного мозку. Але є можливість вижити.Також збільшує шанси на життя перебування між двома стінами під час прильоту.«Якщо це буде удар з боку фасадного будинку, то чим більше перегородок, тим більше ймовірність залишитись живим. В панельних будинках я взагалі не рекомендував би залишатися, у монолітних будинках дуже добре захищають ліфтові шахти, вони є повністю з моноліту, залізобетонні. Але все ж таки потрібно спускатись в укриття», – підсумував Данилюк.

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