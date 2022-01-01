У Луцьку затримали нетверезого водія

У Луцьку затримали нетверезого водія
Вчора, 11 липня, близько 3-ї години ночі на проспекті Соборності патрульні зупинили автомобіль BMW 318 D для перевірки документів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з водієм були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд у медичному закладі. Результат огляду ─ 2, 13 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

Також патрульні встановили, що водій керував транспортним засобом з номерним знаком, який не належить автомобілю та відсутній поліс обов’язкового страхування.

На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

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Теги: Волинь, водій, патрульні
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