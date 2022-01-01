У Луцьку затримали нетверезого водія

Вчора, 11 липня, близько 3-ї години ночі на проспекті Соборності патрульні зупинили автомобіль BMW 318 D для перевірки документів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з водієм були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці події. Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд у медичному закладі. Результат огляду ─ 2, 13 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.Також патрульні встановили, що водій керував транспортним засобом з номерним знаком, який не належить автомобілю та відсутній поліс обов’язкового страхування.На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.