В Україні з серпня антибіотики в аптеках продаватимуть лише за електронним рецептом
Сьогодні, 17:29
В Україні з серпня антибіотики в аптеках відпускатимуть за електронним рецептом.
Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Один із способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів – введення електронного рецепту. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування.
Ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня 2022 року. Але через воєнні дії рішення перенесли. З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження Е-рецепту на антибіотики.
Як отримати антибіотики у перехідний період?
Потрібно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого у медичному закладі, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці. Пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо ви не зареєстровані, то зробити це теж можна у лікаря.
Винятки становлять медичні заклади, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. В таких лікарнях лікар випише на антибіотики паперовий рецепт.
На найближчий час МОЗ запланувало декілька нарад для обговорення роботи за електронним рецептом, в тому числі з аптечними мережами, а НСЗУ підготувала навчальний курс для медичних працівників.
Е-рецепт на антибіотики – це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні.
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Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Один із способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів – введення електронного рецепту. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування.
Ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня 2022 року. Але через воєнні дії рішення перенесли. З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження Е-рецепту на антибіотики.
Як отримати антибіотики у перехідний період?
Потрібно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого у медичному закладі, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці. Пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо ви не зареєстровані, то зробити це теж можна у лікаря.
Винятки становлять медичні заклади, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. В таких лікарнях лікар випише на антибіотики паперовий рецепт.
На найближчий час МОЗ запланувало декілька нарад для обговорення роботи за електронним рецептом, в тому числі з аптечними мережами, а НСЗУ підготувала навчальний курс для медичних працівників.
Е-рецепт на антибіотики – це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні.
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