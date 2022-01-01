В Україні з серпня антибіотики в аптеках продаватимуть лише за електронним рецептом





Про це Михайло Радуцький.



За даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Один із способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів – введення електронного рецепту. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування.



Ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня 2022 року. Але через воєнні дії рішення перенесли. З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження Е-рецепту на антибіотики.



Як отримати антибіотики у перехідний період?



Потрібно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого у медичному закладі, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці. Пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо ви не зареєстровані, то зробити це теж можна у лікаря.



Винятки становлять медичні заклади, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. В таких лікарнях лікар випише на антибіотики паперовий рецепт.



На найближчий час МОЗ запланувало декілька нарад для обговорення роботи за електронним рецептом, в тому числі з аптечними мережами, а НСЗУ підготувала навчальний курс для медичних працівників.



Е-рецепт на антибіотики – це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з серпня антибіотики в аптеках відпускатимуть за електронним рецептом.Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров’я націїЗа даними МОЗ, кожен другий українець купує антибіотики без призначення лікаря. Іноді це призводить до важких наслідків для здоров’я, серед яких – формування стійкості організму людини до лікування антибіотиками. Один із способів боротьби з безконтрольним вживанням сильнодіючих препаратів – введення електронного рецепту. Це дозволить відстежувати дані про призначення, обсяги використання антибіотиків, зменшити випадки самолікування.Ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня 2022 року. Але через воєнні дії рішення перенесли. З 1 серпня до кінця року триватиме перехідний період запровадження Е-рецепту на антибіотики.Потрібно звернутись до свого сімейного лікаря або до будь-якого іншого у медичному закладі, отримати електронний рецепт на діючу речовину та забрати ліки в аптеці. Пацієнт обов’язково має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо ви не зареєстровані, то зробити це теж можна у лікаря.Винятки становлять медичні заклади, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. В таких лікарнях лікар випише на антибіотики паперовий рецепт.На найближчий час МОЗ запланувало декілька нарад для обговорення роботи за електронним рецептом, в тому числі з аптечними мережами, а НСЗУ підготувала навчальний курс для медичних працівників.Е-рецепт на антибіотики – це перший етап впровадження електронного рецепту на всі рецептурні препарати в Україні.

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