 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових

Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових
У вівторок, 12 липня, Україна повернула ще 30 загиблих українських захисників.

Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.

Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у червні між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. З російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії
Сьогодні, 12:00
Під завалами житлового будинку на Донеччині виявили 34 загиблих, серед них – 9-річний хлопчик
Сьогодні, 09:50
Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Сьогодні, 09:27
Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових
Сьогодні, 16:59
У Луцьку затримали нетверезого водія
Сьогодні, 16:45
Волинські прикордонники зустрілися на полі з ветеранами ФК «Динамо-Київ». ВІДЕО
Сьогодні, 16:05
Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС
Сьогодні, 15:14
Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії Військові РФ перегруповуються для наступу на Слов'янськ та Краматорськ, – Міноборони Британії
Сьогодні, 12:00
Під завалами житлового будинку на Донеччині виявили 34 загиблих, серед них – 9-річний хлопчик Під завалами житлового будинку на Донеччині виявили 34 загиблих, серед них – 9-річний хлопчик
Сьогодні, 09:50
Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів Збройні сили України вже знищили 37 470 російських окупантів
Сьогодні, 09:27
Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО Зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. ФОТО
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових
Сьогодні, 16:59
 0
У Луцьку затримали нетверезого водія
Сьогодні, 16:45
 0
Волинські прикордонники зустрілися на полі з ветеранами ФК «Динамо-Київ». ВІДЕО
Сьогодні, 16:05
 0
Де не варто ховатися під час ракетного удару: поради від ДСНС
Сьогодні, 15:14
 0
Як у ліцеї на Волині облаштовують укриття для учнів та педагогів. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8