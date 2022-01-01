Україна повернула ще 30 тіл загиблих військових
Сьогодні, 16:59
У вівторок, 12 липня, Україна повернула ще 30 загиблих українських захисників.
Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.
Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у червні між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. З російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".
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Про це повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.
"Тіла 30 українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.
Операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у червні між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. З російського полону звільнили 144 українських військових, серед них 95 захисників "Азовсталі".
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