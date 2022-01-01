Волинські прикордонники зустрілися на полі з ветеранами ФК «Динамо-Київ». ВІДЕО





Про це розповів Сергій Маціюк.



Футбольний турнір відбувся 12 липня на стадіоні "Авангард".



Олексію Пилиповичу — 28. На гру прикордонник приїхав з підрозділу, який зараз охороняє українсько-білоруський кордон. Суспільному розповів: у прикордонному загоні служить другий рік. До цього, каже, захищав східні кордони країни. Професійно футболом не займається, але спортивну форму підтримує щодня.



"В спорті таке, що виходиш на поле і всі рівні. Коли спілкуєшся по іншому, або по телевізору бачиш, а на поле вийшов і всі бажання однакові лишаються тільки перемагати", – каже прикордонник.



У команді київського "Динамо" 15 гравців. Один із них – футболіст-ветеран Сергій Коновалов.



"Ми сподіваємося, що це добра справа, бо ми даємо цим прикордонникам та іншим військовим трохи відпочити та переключити свій мозок від війни. Це важко дуже, але хоч би на якусь годину, півтори", – розповів футболіст.



На перших хвилинах гри прикордонники забили гол у ворота ветеранів спорту. Зрештою завершилася гра нічиєю, з рахунком 7:7.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбувся товариський турнір з футболу між командами футбольного клубу “Динамо-Київ” та волинського прикордонного загону. Змагання організували з нагоди 104-ї річниці з дня створення військової частини.Про це розповів Суспільному начальник фізичної підготовки Волинського прикордонного загонуФутбольний турнір відбувся 12 липня на стадіоні "Авангард".— 28. На гру прикордонник приїхав з підрозділу, який зараз охороняє українсько-білоруський кордон. Суспільному розповів: у прикордонному загоні служить другий рік. До цього, каже, захищав східні кордони країни. Професійно футболом не займається, але спортивну форму підтримує щодня."В спорті таке, що виходиш на поле і всі рівні. Коли спілкуєшся по іншому, або по телевізору бачиш, а на поле вийшов і всі бажання однакові лишаються тільки перемагати", – каже прикордонник.У команді київського "Динамо" 15 гравців. Один із них – футболіст-ветеран"Ми сподіваємося, що це добра справа, бо ми даємо цим прикордонникам та іншим військовим трохи відпочити та переключити свій мозок від війни. Це важко дуже, але хоч би на якусь годину, півтори", – розповів футболіст.На перших хвилинах гри прикордонники забили гол у ворота ветеранів спорту. Зрештою завершилася гра нічиєю, з рахунком 7:7.

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