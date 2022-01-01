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Найбільший обмін полоненими: Україна повернула 95 оборонців «Азовсталі»

Найбільший обмін полоненими: Україна повернула 95 оборонців «Азовсталі»
У ході масштабного обміну Україна визволила з полону 144 захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформують у ГУР.

Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».

Загалом звільнили:

– 59 бійців Національної гвардії;
– 30 – Військово-морських сил;
– 28 – Збройних сил України;
– 17 – Державної прикордонної служби України;
– 9 – Територіальної оборони;
– 1 – Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

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Теги: обмін полоненими, Росія, Україна
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