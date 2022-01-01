Найбільший обмін полоненими: Україна повернула 95 оборонців «Азовсталі»





Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформують у



Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».



Загалом звільнили:



– 59 бійців Національної гвардії;

– 30 – Військово-морських сил;

– 28 – Збройних сил України;

– 17 – Державної прикордонної служби України;

– 9 – Територіальної оборони;

– 1 – Національної поліції України.



З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.



Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ході масштабного обміну Україна визволила з полону 144 захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення.Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформують у ГУР Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».Загалом звільнили:– 59 бійців Національної гвардії;– 30 – Військово-морських сил;– 28 – Збройних сил України;– 17 – Державної прикордонної служби України;– 9 – Територіальної оборони;– 1 – Національної поліції України.З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

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