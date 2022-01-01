Три популярні колаборації PUMA*

Три популярні колаборації PUMA*
Найвідоміша в Україні колаборація бренду PUMA пов’язана з випуском футбольної форми гравців ФК «Шахтар». Але бренд також активно співпрацює з іншими українськими та закордонними компаніями, стартапами та селебрітіз. Нові колекції, які створені у колабораціях, містить офіційний сайт PUMA в Україні.

PUMA та Дуа Ліпа


Капсульна колаборація між брендами PUMA та DUA LIPA була представлена у 2022 році, а вперше про неї заговорили наприкінці 2021. Спільна робота отримала назву Flutur. Співачка Дуа Ліпа каже, що надихалася стилем 90-х під час її створення. Особливості колекції:

- чотири елементи, що включають дві футболки, толстовку і кросівки;

- ім'я співачки вказане як логотип;

- малюнок у вигляді метелика та імені представлений як основний дизайн речей.

Вибір метелика як центрального зображення означає певну трансформацію людини. Дуа Ліпа стверджує, що це своєрідна данина корінню.

Квіткова колекція з LIBERTY


Серед популярних колаборацій бренду PUMA — спільна робота з відомим універмагом Лондона LIBERTY. У межах цієї кампанії створили спеціальну графіку — дикий сад. Принт намалювали художники універмагу «Ліберті» спеціально для цієї колекції. Натхненням для цього стали старі архіви компанії та краєвиди в азіатському стилі.

Наприклад, кросівки колекції прикрашені вишивкою, квітковими принтами та яскравими відтінками. Щодо одягу, то тут переважають класичні силуети. Жіночий одяг тут віддалено нагадує легку сукню або кімоно. Присутні серед одягу і витончені боді.

Незламні й незалежні: UKRAINE COLLECTION


Ще одна популярна колекція PUMA присвячена Україні. Вона складається з простої капсули для чоловіків та жінок. В ній присутні:

- толстовка та футболка;

- штани вільного крою;

- білі кросівки.

Верхня та нижня частини одягу представлені на вибір у двох кольорах: ніжно-жовтому та блакитному. Зручний, теплий, м’який та приємний на дотик одяг ідеально підходить як для спорту, так і для повсякденності. Тож ви можете одягати улюблені речі, незалежно від події.

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Теги: PUMA, бренд PUMA
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