«Робимо все можливе, щоб на Волині навчальний рік розпочався з 1 вересня», – голова ОВА

«Робимо все можливе, щоб на Волині навчальний рік розпочався з 1 вересня», – голова ОВА
В області та на кордоні все спокійно, тому на Волині продовжують працювати та допомагати військовим. А також готуються до нового навчального року.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Сьогодні одним із напрямків роботи є підготовка закладів освіти до навчального року в умовах воєнного стану. Зокрема, робимо все можливе для того, щоб освітній процес розпочався з 1 вересня у форматі офлайн і діти могли повноцінно навчатись.

Звичайно, що головне – це безпека учнів та всіх людей, які задіяні в навчальному процесі. Відтак, на даний час ми проводимо перевірки навчальних закладів та їх прилеглих територій", - сказав Юрій Погуляйко.

Також він відзначив, що на Волині мають кілька завдань, які необхідно вирішити у кожному навчальному закладі, де можливе навчання у форматі офлайн.

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Теги: Волинь, війна, навчальний рік
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