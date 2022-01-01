«Робимо все можливе, щоб на Волині навчальний рік розпочався з 1 вересня», – голова ОВА





Про це Юрій Погуляйко.



"Сьогодні одним із напрямків роботи є підготовка закладів освіти до навчального року в умовах воєнного стану. Зокрема, робимо все можливе для того, щоб освітній процес розпочався з 1 вересня у форматі офлайн і діти могли повноцінно навчатись.



Звичайно, що головне – це безпека учнів та всіх людей, які задіяні в навчальному процесі. Відтак, на даний час ми проводимо перевірки навчальних закладів та їх прилеглих територій", - сказав Юрій Погуляйко.



Також він відзначив, що на Волині мають кілька завдань, які необхідно вирішити у кожному навчальному закладі, де можливе навчання у форматі офлайн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В області та на кордоні все спокійно, тому на Волині продовжують працювати та допомагати військовим. А також готуються до нового навчального року.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Сьогодні одним із напрямків роботи є підготовка закладів освіти до навчального року в умовах воєнного стану. Зокрема, робимо все можливе для того, щоб освітній процес розпочався з 1 вересня у форматі офлайн і діти могли повноцінно навчатись.Звичайно, що головне – це безпека учнів та всіх людей, які задіяні в навчальному процесі. Відтак, на даний час ми проводимо перевірки навчальних закладів та їх прилеглих територій", - сказав Юрій Погуляйко.Також він відзначив, що на Волині мають кілька завдань, які необхідно вирішити у кожному навчальному закладі, де можливе навчання у форматі офлайн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію