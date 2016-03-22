Мінцифра запускає безкоштовне навчання у сфері IT для українців

Кабмін запускає проєкт "IT Generation", у рамках якого українців без досвіду роботи навчатимуть програмуванню.Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.Навчання буде безкоштовним для людей без досвіду роботи в ІТ та професії. В уряді сподіваються таким чином збільшити частку ІТ у ВВП України до 10%.Зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років.На початковому етапі за ІТ-спеціальностям планують навчати тисячу українців, усього планується безкоштовно навчити близько 60 тисяч українців.У липні Мінцифра має оголосити набір шкіл на програму, а в серпні можна буде подати заявку та розпочати навчання.Учні обиратимуть із 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.