Мінцифра запускає безкоштовне навчання у сфері IT для українців
Сьогодні, 16:43
Кабмін запускає проєкт "IT Generation", у рамках якого українців без досвіду роботи навчатимуть програмуванню.
Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.
Навчання буде безкоштовним для людей без досвіду роботи в ІТ та професії. В уряді сподіваються таким чином збільшити частку ІТ у ВВП України до 10%.
Зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років.
На початковому етапі за ІТ-спеціальностям планують навчати тисячу українців, усього планується безкоштовно навчити близько 60 тисяч українців.
У липні Мінцифра має оголосити набір шкіл на програму, а в серпні можна буде подати заявку та розпочати навчання.
Учні обиратимуть із 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.
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Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.
Навчання буде безкоштовним для людей без досвіду роботи в ІТ та професії. В уряді сподіваються таким чином збільшити частку ІТ у ВВП України до 10%.
Зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років.
На початковому етапі за ІТ-спеціальностям планують навчати тисячу українців, усього планується безкоштовно навчити близько 60 тисяч українців.
У липні Мінцифра має оголосити набір шкіл на програму, а в серпні можна буде подати заявку та розпочати навчання.
Учні обиратимуть із 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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