Волинянин незаконно зрізав дерева на території природно-заповідного фонду. ФОТО
Сьогодні, 16:18
Волинянину повідомили про підозру в незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду на Ківерцівщині.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 34-річному жителю селища Цумань повідомили про підозру у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду та перевезенні й зберіганні ним незаконно зрубаних дерев (ч.3 ст. 246 КК України).
Слідство встановило, що удень 23 червня 2022 року чоловік незаконно зрізав бензопилою шість берез у лісі, який належить до лісів природно-наукового та історично-культурного призначення, на території Ківерцівського лісового господарства.
Згодом він порізав їх на колоди та підводою вивіз із лісу.
Протиправні дії волинянина, якими державі завдано шкоди на майже 70 тисяч гривень, були викриті працівниками лісової охорони.
Триває досудове розслідування.
Згідно із санкцією ч.3 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
За процесуального керівництва прокурорів Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури 34-річному жителю селища Цумань повідомили про підозру у незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду та перевезенні й зберіганні ним незаконно зрубаних дерев (ч.3 ст. 246 КК України).
Слідство встановило, що удень 23 червня 2022 року чоловік незаконно зрізав бензопилою шість берез у лісі, який належить до лісів природно-наукового та історично-культурного призначення, на території Ківерцівського лісового господарства.
Згодом він порізав їх на колоди та підводою вивіз із лісу.
Протиправні дії волинянина, якими державі завдано шкоди на майже 70 тисяч гривень, були викриті працівниками лісової охорони.
Триває досудове розслідування.
Згідно із санкцією ч.3 ст. 246 КК України за незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду та перевезення незаконно зрубаних дерев передбачено покарання аж до 5 років позбавлення волі.
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