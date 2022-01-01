На проспекті Перемоги у Луцьку не працюють світлофори. Коли їх ввімкнуть





Як повідомив Микола Осіюк, усі світлофори справні. Причина зупинки роботи світлофорів – планове відімкнення від електропостачання.



"Із 9-ої до 17-ої години тривають планові роботи на обладнання, яке живить зокрема і проспект Перемоги. "Луцьксвітло" повідомили про це завчасно. Зауважу, що на період дії воєнного стану інформація про планові та аварійні відключення надаються адресно", – розповіла речниця "Волиньобленерго" Інна Ройко.



Пішоходи, з якими поспілкувалося Суспільне розповіли, що ділянка дороги – аварійно небезпечна. Поки світлофори не працюють молодь допомагає людям старшого віку переходити дорогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на проспекті Перемоги від ранку 29 червня не працюють світлофори. Пішоходи, щоб перейти дорогу чекають поки зупиняться водії.Як повідомив Суспільному керівник міського департаменту ЖКГ, усі світлофори справні. Причина зупинки роботи світлофорів – планове відімкнення від електропостачання."Із 9-ої до 17-ої години тривають планові роботи на обладнання, яке живить зокрема і проспект Перемоги. "Луцьксвітло" повідомили про це завчасно. Зауважу, що на період дії воєнного стану інформація про планові та аварійні відключення надаються адресно", – розповіла речниця "Волиньобленерго"Пішоходи, з якими поспілкувалося Суспільне розповіли, що ділянка дороги – аварійно небезпечна. Поки світлофори не працюють молодь допомагає людям старшого віку переходити дорогу.

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