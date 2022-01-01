У Луцьку провели в останню путь військового Максима Єремію

Максимом Єремією. Відспівування відбулося 29 червня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.



Про це пише



Тіло бійця лучани зустріли на Театральному майдані. Попрощатися із бійцем прийшли його рідні, друзі та колеги.



Ігор Неродик, який до повномасштабної війни працював з Максимом на будівництві, розповів: загиблий завжди був позитивним та бадьорим



"Молодий хлопчина, жити і жити.Він все швидко робив, все в нього вдавалося, а потім вже схотів піти до ЗСУ. То був в Черкасах, потім з Дніпра дзвонив, що туди будуть відправляти і все, потім прийшла сумна звістка", – сказав чоловік.



Боєць із Луцька загинув під час бойового завдання поблизу Мирної Долини Попаснянського району Луганської області. Сержанту Максиму Єремії було 32 роки.



У Максима залишились дружина та двоє маленьких синів. Старшому майже три роки, молодшому – тиждень, народився за кілька днів до смерті батька, – розповіла родичка Наталія Богушевська.



"Вона в п’ятницю народила, він в понеділок подзвонив, поговорив і все. В понеділок загинув, навіть не бачив тієї дитини. Тільки от старший Давид, його глядів. От так… Залишилась одна – ми, сестри, будемо допомагати", – говорить своячка загиблого.



Труну із загиблим із почестями під звуки військового оркестру пронесли від собору до стели Героїв Небесної Сотні та загиблих за єдність України.



Максима Єремію поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа поблизу Луцька.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем. Відспівування відбулося 29 червня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Про це пише Суспільне Тіло бійця лучани зустріли на Театральному майдані. Попрощатися із бійцем прийшли його рідні, друзі та колеги., який до повномасштабної війни працював з Максимом на будівництві, розповів: загиблий завжди був позитивним та бадьорим"Молодий хлопчина, жити і жити.Він все швидко робив, все в нього вдавалося, а потім вже схотів піти до ЗСУ. То був в Черкасах, потім з Дніпра дзвонив, що туди будуть відправляти і все, потім прийшла сумна звістка", – сказав чоловік.Боєць із Луцька загинув під час бойового завдання поблизу Мирної Долини Попаснянського району Луганської області. Сержанту Максиму Єремії було 32 роки.У Максима залишились дружина та двоє маленьких синів. Старшому майже три роки, молодшому – тиждень, народився за кілька днів до смерті батька, – розповіла родичка Наталія Богушевська."Вона в п’ятницю народила, він в понеділок подзвонив, поговорив і все. В понеділок загинув, навіть не бачив тієї дитини. Тільки от старший Давид, його глядів. От так… Залишилась одна – ми, сестри, будемо допомагати", – говорить своячка загиблого.Труну із загиблим із почестями під звуки військового оркестру пронесли від собору до стели Героїв Небесної Сотні та загиблих за єдність України.Максима Єремію поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа поблизу Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію