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У Луцьку провели в останню путь військового Максима Єремію

У Луцьку провели в останню путь військового Максима Єремію
У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем Максимом Єремією. Відспівування відбулося 29 червня у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Про це пише Суспільне.

Тіло бійця лучани зустріли на Театральному майдані. Попрощатися із бійцем прийшли його рідні, друзі та колеги.

Ігор Неродик, який до повномасштабної війни працював з Максимом на будівництві, розповів: загиблий завжди був позитивним та бадьорим

"Молодий хлопчина, жити і жити.Він все швидко робив, все в нього вдавалося, а потім вже схотів піти до ЗСУ. То був в Черкасах, потім з Дніпра дзвонив, що туди будуть відправляти і все, потім прийшла сумна звістка", – сказав чоловік.
У Луцьку провели в останню путь військового Максима Єремію

Боєць із Луцька загинув під час бойового завдання поблизу Мирної Долини Попаснянського району Луганської області. Сержанту Максиму Єремії було 32 роки.

У Максима залишились дружина та двоє маленьких синів. Старшому майже три роки, молодшому – тиждень, народився за кілька днів до смерті батька, – розповіла родичка Наталія Богушевська.
У Луцьку провели в останню путь військового Максима Єремію

"Вона в п’ятницю народила, він в понеділок подзвонив, поговорив і все. В понеділок загинув, навіть не бачив тієї дитини. Тільки от старший Давид, його глядів. От так… Залишилась одна – ми, сестри, будемо допомагати", – говорить своячка загиблого.

Труну із загиблим із почестями під звуки військового оркестру пронесли від собору до стели Героїв Небесної Сотні та загиблих за єдність України.
У Луцьку провели в останню путь військового Максима Єремію

Максима Єремію поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа поблизу Луцька.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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