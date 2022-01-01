На Одещині знищили російську ракету, запущену з літака





Про це



"По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.



Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району.



Руйнувань та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ППО на Одещині знищила ракету, запущену Росією з літака.Про це повідомила Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування "Південь"."По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району.Руйнувань та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

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