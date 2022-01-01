На Одещині знищили російську ракету, запущену з літака
Сьогодні, 15:40
ППО на Одещині знищила ракету, запущену Росією з літака.
Про це повідомила Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування "Південь".
"По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.
Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району.
Руйнувань та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування "Південь".
"По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.
Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району.
Руйнувань та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
РФ втратила у війні проти України 35 450 своїх солдатів
Сьогодні, 11:34
Коментарі 0
Останні новини
На Одещині знищили російську ракету, запущену з літака
Сьогодні, 15:40
«Рейковим партизанам» з Білорусі загрожує смертна кара
Сьогодні, 14:50
Медіа