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На Одещині знищили російську ракету, запущену з літака

На Одещині знищили російську ракету, запущену з літака
ППО на Одещині знищила ракету, запущену Росією з літака.

Про це повідомила Одеська міська рада із посиланням на оперативне командування "Південь".

"По Одещині ворожею стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Внаслідок влучної роботи сил ППО ракету знищено над полями Одеського району.

Руйнувань та постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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