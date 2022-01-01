НАТО офіційно визнає Росію як «найсерйознішу і пряму загрозу»





Про це повідомляє пресслужба Альянсу, пише



У документі Росія визначається як «найсерйозніша і пряма загроза» безпеці союзників. Також вперше розглядається питання Китаю та виклики, які Пекін ставить перед безпекою, інтересами та цінностями союзників.



«Концепція визначає обстановку безпеки, з якою стикається Альянс, підтверджує наші цінності та пояснює ключову мету НАТО щодо забезпечення нашої колективної оборони. В ній викладені три основні завдання НАТО: стримування та оборона; запобігання кризам та управління ними; та спільна безпека», — йдеться у повідомленні.



Чому це важливо?



Стратегічна концепція оновлюється приблизно кожні десять років і є другим за важливістю документом НАТО. Він підтверджує цінності Альянсу, дає колективну оцінку викликів безпеки та спрямовує політичну та військову діяльність Альянсу. Попередню версію було ухвалено на саміті НАТО в Лісабоні в 2010 році.



Таким чином, у попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували.



Тепер Росія - це загроза не лише для України, а відтепер і для країн Північноатлантичного Альянсу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лідери НАТО на саміті 29 червня в Мадриді затвердили нову стратегічну концепцію, в якій викладено пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття. Росію визначили як «найсерйознішу і пряму загрозу» союзникам.Про це повідомляє пресслужба Альянсу, пише Громадське У документі Росія визначається як «найсерйозніша і пряма загроза» безпеці союзників. Також вперше розглядається питання Китаю та виклики, які Пекін ставить перед безпекою, інтересами та цінностями союзників.«Концепція визначає обстановку безпеки, з якою стикається Альянс, підтверджує наші цінності та пояснює ключову мету НАТО щодо забезпечення нашої колективної оборони. В ній викладені три основні завдання НАТО: стримування та оборона; запобігання кризам та управління ними; та спільна безпека», — йдеться у повідомленні.Стратегічна концепція оновлюється приблизно кожні десять років і є другим за важливістю документом НАТО. Він підтверджує цінності Альянсу, дає колективну оцінку викликів безпеки та спрямовує політичну та військову діяльність Альянсу. Попередню версію було ухвалено на саміті НАТО в Лісабоні в 2010 році.Таким чином, у попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували.Тепер Росія - це загроза не лише для України, а відтепер і для країн Північноатлантичного Альянсу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію