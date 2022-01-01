НАТО офіційно визнає Росію як «найсерйознішу і пряму загрозу»
Сьогодні, 16:05
Лідери НАТО на саміті 29 червня в Мадриді затвердили нову стратегічну концепцію, в якій викладено пріоритети, основні завдання та підходи Альянсу на наступне десятиліття. Росію визначили як «найсерйознішу і пряму загрозу» союзникам.
Про це повідомляє пресслужба Альянсу, пише Громадське.
У документі Росія визначається як «найсерйозніша і пряма загроза» безпеці союзників. Також вперше розглядається питання Китаю та виклики, які Пекін ставить перед безпекою, інтересами та цінностями союзників.
«Концепція визначає обстановку безпеки, з якою стикається Альянс, підтверджує наші цінності та пояснює ключову мету НАТО щодо забезпечення нашої колективної оборони. В ній викладені три основні завдання НАТО: стримування та оборона; запобігання кризам та управління ними; та спільна безпека», — йдеться у повідомленні.
Чому це важливо?
Стратегічна концепція оновлюється приблизно кожні десять років і є другим за важливістю документом НАТО. Він підтверджує цінності Альянсу, дає колективну оцінку викликів безпеки та спрямовує політичну та військову діяльність Альянсу. Попередню версію було ухвалено на саміті НАТО в Лісабоні в 2010 році.
Таким чином, у попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували.
Тепер Росія - це загроза не лише для України, а відтепер і для країн Північноатлантичного Альянсу.
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Про це повідомляє пресслужба Альянсу, пише Громадське.
У документі Росія визначається як «найсерйозніша і пряма загроза» безпеці союзників. Також вперше розглядається питання Китаю та виклики, які Пекін ставить перед безпекою, інтересами та цінностями союзників.
«Концепція визначає обстановку безпеки, з якою стикається Альянс, підтверджує наші цінності та пояснює ключову мету НАТО щодо забезпечення нашої колективної оборони. В ній викладені три основні завдання НАТО: стримування та оборона; запобігання кризам та управління ними; та спільна безпека», — йдеться у повідомленні.
Чому це важливо?
Стратегічна концепція оновлюється приблизно кожні десять років і є другим за важливістю документом НАТО. Він підтверджує цінності Альянсу, дає колективну оцінку викликів безпеки та спрямовує політичну та військову діяльність Альянсу. Попередню версію було ухвалено на саміті НАТО в Лісабоні в 2010 році.
Таким чином, у попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували.
Тепер Росія - це загроза не лише для України, а відтепер і для країн Північноатлантичного Альянсу.
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