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На війні загинув волинянин Владислав Очеретко

На війні загинув волинянин Владислав Очеретко
Війна відібрала життя мешканця Нововолинська Владислава Очеретка, 1992 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Він висловив співчуття рідним і додав, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює найщиріші співчуття сімʼї загиблого. Вічна і світла пам'ять!

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Теги: Владислав Очеретко, війна
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