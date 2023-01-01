На війні загинув волинянин Владислав Очеретко
Сьогодні, 09:03
Війна відібрала життя мешканця Нововолинська Владислава Очеретка, 1992 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він висловив співчуття рідним і додав, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює найщиріші співчуття сімʼї загиблого. Вічна і світла пам'ять!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він висловив співчуття рідним і додав, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює найщиріші співчуття сімʼї загиблого. Вічна і світла пам'ять!
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