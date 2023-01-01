На Закарпатті обрушився міст: загинула туристка
Сьогодні, 09:16
На Закарпатті три жінки впали в річку Чорна Тиса через часткове руйнування пішохідного навісного мосту. В результаті одна жінка загинула, двоє постраждали.
Про це повідомляє ДСНС.
Інцидент стався увечері 3 серпня у селі Кваси Рахівського району.
«Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку. Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі», – йдеться у повідомленні.
Проте 54-річна постраждала померла у швидкій. Ще двох жінок 1986 року народження госпіталізували.
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Про це повідомляє ДСНС.
Інцидент стався увечері 3 серпня у селі Кваси Рахівського району.
«Рятувальники прибули на місце та з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку. Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі», – йдеться у повідомленні.
Проте 54-річна постраждала померла у швидкій. Ще двох жінок 1986 року народження госпіталізували.
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