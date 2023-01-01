Генштаб розповів про ситуацію на усіх напрямках фронту

На фронті протягом минулої доби, 3 серпня, відбулося приблизно 40 бойових зіткнень. Росіяни атакували Україну, зокрема з реактивних систем залпового вогню, здійснювали авіаційні удари.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Протягом минулої доби російська федерація завдала удару іранськими ударними дронами Shahed по Україні. Протиповітряна оборона знищила всі 15 ворожих дронів.Також ворог завдав одного ракетного, 57 авіаційних ударів і здійснив 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби вразили 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, 2 засоби протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів ворога.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.росіяни завдали авіаударів у районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.противник завдав авіаударів у районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 4 населені пункти на Харківщині.артобстрілів окупантів зазнали 2 населені пункти Луганської області та ще 3 — Донецької.Сили оборони стримують росіян у напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаударів у районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів на Донеччині.росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки. Вони здійснили безрезультатні наступи північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського. Артобстрілів зазнали 5 населених пунктів Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаударів у районі Красногорівки та Мар’їнки, здійснив обстріли 6 населених пунктів на Донеччині.росіяни завдали авіаударів у районі Макарівки та села Рівнопіль. Вони здійснили безрезультатні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артобстрілів зазнали 3 населені пункти Донецької області.ворог завдав авіаударів у районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.росіяни завдали авіаудару в районі Одрадокам'янки. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках: закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.