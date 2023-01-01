Волинські художники перетворили авто з фронту на артобʼєкт





Як розповів Ігор Мацюк, котрий долучився до такої ініціативи, автомобіль розписував самостійно. Процес, каже, зайняв орієнтовно два місяці через несприятливі погодні умови.



"Машина була в побитому стані, але на ходу. Її привезли на територію школи. Дещо ми там клеїти, дещо малювали", – сказав волинянин.



На автівці художник зобразив бойовий шлях військовослужбовців на Донецькому напрямку.







"Намальовані сцени з війни: силуети військових та їхні позивні – всього 10 людей, які на цьому автомобілі виконували бойові завданні. Далі є короткий опис, така собі біографія цієї машини", – сказав Ігор Мацюк.



На капоті автомобіля Ігор Мацюк зобразив гасло підрозділу, а також написав гасло бійців – "През шаблі маєм право".



Усього в розписі автівки взяли участь шестеро викладачів та учні художньої. Також художники розмалювали тубуси від снарядів і хвостовик від міни.



Волонтер Віталій Клак на своїй Facebook-сторінці зазначив, що на цьому автомобілі бійці пересувалися на свої позиції, підвозили бойові комплекти, доставляли продукти, возили поранених і загиблих побратимів, полонених російських військових.



"Для цього підрозділу ця машина – легенда та пам'ятка. Вона їздила там, де не могли проїхати інші. Це авто для хлопців було всім. Вони виконували завдання з перших днів війни в найгарячіших точках фронту Донецького напрямку. А саме: Спірне, Соледар, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Білогорівка", – написав волинянин.







Як додав волонтер, розписаний автомобіль буде використовуватися як артобʼєкт у різних заходах та аукціонах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автомобіль одного із військових підрозділів 54-тої окремої механізованої бригади з передової розписали викладачі та учні Володимирської дитячої художньої школи.Як розповів Суспільному телефоном художник, котрий долучився до такої ініціативи, автомобіль розписував самостійно. Процес, каже, зайняв орієнтовно два місяці через несприятливі погодні умови."Машина була в побитому стані, але на ходу. Її привезли на територію школи. Дещо ми там клеїти, дещо малювали", – сказав волинянин.На автівці художник зобразив бойовий шлях військовослужбовців на Донецькому напрямку."Намальовані сцени з війни: силуети військових та їхні позивні – всього 10 людей, які на цьому автомобілі виконували бойові завданні. Далі є короткий опис, така собі біографія цієї машини", – сказав Ігор Мацюк.На капоті автомобіля Ігор Мацюк зобразив гасло підрозділу, а також написав гасло бійців – "През шаблі маєм право".Усього в розписі автівки взяли участь шестеро викладачів та учні художньої. Також художники розмалювали тубуси від снарядів і хвостовик від міни.Волонтерна своїй Facebook-сторінці зазначив, що на цьому автомобілі бійці пересувалися на свої позиції, підвозили бойові комплекти, доставляли продукти, возили поранених і загиблих побратимів, полонених російських військових."Для цього підрозділу ця машина – легенда та пам'ятка. Вона їздила там, де не могли проїхати інші. Це авто для хлопців було всім. Вони виконували завдання з перших днів війни в найгарячіших точках фронту Донецького напрямку. А саме: Спірне, Соледар, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Білогорівка", – написав волинянин.Як додав волонтер, розписаний автомобіль буде використовуватися як артобʼєкт у різних заходах та аукціонах.

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