На Волині влаштують «Забіг у повзунках»: малюки долатимуть дистанцію повзком
Сьогодні, 06:20
У Нововолинську організовують так звані змагання для малюків громади під назвою «Забіг в повзунках».
Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком, повідомляє Нововолинська міська рада.
У мерії повідомляють, що до участі запрошують малюків від 8 місяців до 1,2 року.
«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.
За правилами конкурсу, забіги відбуватимуться одночасно на двох доріжках. На переможців чекає подарунок – біговел.
Додають також, що переможців буде два: серед хлопчиків і серед дівчаток. Усі учасники, запевняють у міській раді, отримають дипломи та подарунки.
«Забіг у повзунках» відбудеться 12 серпня о 16:00 год біля ТРЦ «FORest».
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Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком, повідомляє Нововолинська міська рада.
У мерії повідомляють, що до участі запрошують малюків від 8 місяців до 1,2 року.
«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.
За правилами конкурсу, забіги відбуватимуться одночасно на двох доріжках. На переможців чекає подарунок – біговел.
Додають також, що переможців буде два: серед хлопчиків і серед дівчаток. Усі учасники, запевняють у міській раді, отримають дипломи та подарунки.
«Забіг у повзунках» відбудеться 12 серпня о 16:00 год біля ТРЦ «FORest».
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