На Волині влаштують «Забіг у повзунках»: малюки долатимуть дистанцію повзком





Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком,



У мерії повідомляють, що до участі запрошують малюків від 8 місяців до 1,2 року.



«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.



За правилами конкурсу, забіги відбуватимуться одночасно на двох доріжках. На переможців чекає подарунок – біговел.



Додають також, що переможців буде два: серед хлопчиків і серед дівчаток. Усі учасники, запевняють у міській раді, отримають дипломи та подарунки.



«Забіг у повзунках» відбудеться 12 серпня о 16:00 год біля ТРЦ «FORest».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську організовують так звані змагання для малюків громади під назвою «Забіг в повзунках».Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком, повідомляє Нововолинська міська рада.У мерії повідомляють, що до участі запрошують малюків від 8 місяців до 1,2 року.«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.За правилами конкурсу, забіги відбуватимуться одночасно на двох доріжках. На переможців чекає подарунок – біговел.Додають також, що переможців буде два: серед хлопчиків і серед дівчаток. Усі учасники, запевняють у міській раді, отримають дипломи та подарунки.«Забіг у повзунках» відбудеться 12 серпня о 16:00 год біля ТРЦ «FORest».

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