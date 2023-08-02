На Волині влаштують «Забіг у повзунках»: малюки долатимуть дистанцію повзком

На Волині влаштують «Забіг у повзунках»: малюки долатимуть дистанцію повзком
У Нововолинську організовують так звані змагання для малюків громади під назвою «Забіг в повзунках».

Діти мають здолати 4-метрову дистанцію повзком, повідомляє Нововолинська міська рада.

У мерії повідомляють, що до участі запрошують малюків від 8 місяців до 1,2 року.

«Забіг у повзунках» – це спринт на 4-метрову дистанцію, яку дитина повинна подолати повзком. Завдання малюка – доповзти до фінішу швидше за всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, приманюючи улюбленими іграшками та солодощами, але не торкатися до дітей», – йдеться у повідомленні організаторів.

За правилами конкурсу, забіги відбуватимуться одночасно на двох доріжках. На переможців чекає подарунок – біговел.

Додають також, що переможців буде два: серед хлопчиків і серед дівчаток. Усі учасники, запевняють у міській раді, отримають дипломи та подарунки.

«Забіг у повзунках» відбудеться 12 серпня о 16:00 год біля ТРЦ «FORest».

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Теги: «Забіг у повзунках», малюк, немовля
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