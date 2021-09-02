Де у Луцьку росте борщівник Сосновського і як з ним борються
Сьогодні, 02:11
В мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку місцеві жителі помітили зарослі борщівника Сосновського, який при контакті зі шкірою може залишати опіки. Рослина розрослася одразу у кількох локаціях мікрорайону.
Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями, медиками та розпитало у комунальників, як вони борються із небезпечною рослиною.
Де росте борщівник Сосновського
Мешканка мікрорайону ЛПЗ Світлана Бєлая через річку Жидувку ходить щодня. Каже: вздовж русла є сухі суцвіття борщівника, з'явилися і молоді паростки.
"Дуже люблю цей район, дуже гарний, і як що ще привели б в порядок оцю нашу річку, я була б дуже щаслива. Я знаю, що це борщівник, що він пекучий, і що можуть опіки, опіки зробитися", – каже лучанка.
Розрісся борщівник і у місцевому парку "Дубки". Також він росте неподалік школи №20.
"Гуляємо ми по території парку, по території шкільного стадіону, виходимо на територію великого стадіону і дуже багато зустрічаємо борщівник, – говорить лучанка Ірина Будкевич і додає, – Своїм показую і дорослим показую, які не знають, що це борщівник, що не можна зачіпати".
Що кажуть комунальники
Директор житлово-комунального підприємства №2 Микола Романюк розповів, що цього року грошей на боротьбу із цією рослиною підприємство не отримувало.
"Ці стежки я їх вже знаю на пам’ять – де борщівник росте, де знову розкидується. Зараз кошти є в департаменті ЖКП. Коли мешканці до мене звертаються, ми не дивлячись на департамент, все робимо", – каже Микола Романюк.
За коментарем Суспільне також звернулося до директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Зі слів Миколи Осіюка, на боротьбу з борщівником у громаді цього року виділили 150 тисяч гривень. Підрядна організація поки освоїла половину цієї суми.
"Роботи тривають, я думаю протягом цього місяця де необхідно ми викорчуємо, де є можливість скосити, як механізованим способом або вручну, будемо викорчовувати. Ми реагуємо на звернення мешканців. Можливо одночасно ми не встигаємо це зробити", – сказав посадовець.
Уподовж літа до лікарів з приводу опіків борщівником звернулось четверо волинян, одному пацієнтові пересаджували шкіру, – розповів лікар-комбустіолог Роман Трач.
Зі слів лікаря, після контакту з цією рослиною не можна займатися самолікуванням. "Як правило до нас звертаються на 3-4 добу, коли є пухирі, коли пухирі вже полопають, коли вже є інфікування рани, а це вже вимагає стаціонарного лікування", – зазначив Роман Трач.
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Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями, медиками та розпитало у комунальників, як вони борються із небезпечною рослиною.
Де росте борщівник Сосновського
Мешканка мікрорайону ЛПЗ Світлана Бєлая через річку Жидувку ходить щодня. Каже: вздовж русла є сухі суцвіття борщівника, з'явилися і молоді паростки.
"Дуже люблю цей район, дуже гарний, і як що ще привели б в порядок оцю нашу річку, я була б дуже щаслива. Я знаю, що це борщівник, що він пекучий, і що можуть опіки, опіки зробитися", – каже лучанка.
Розрісся борщівник і у місцевому парку "Дубки". Також він росте неподалік школи №20.
"Гуляємо ми по території парку, по території шкільного стадіону, виходимо на територію великого стадіону і дуже багато зустрічаємо борщівник, – говорить лучанка Ірина Будкевич і додає, – Своїм показую і дорослим показую, які не знають, що це борщівник, що не можна зачіпати".
Що кажуть комунальники
Директор житлово-комунального підприємства №2 Микола Романюк розповів, що цього року грошей на боротьбу із цією рослиною підприємство не отримувало.
"Ці стежки я їх вже знаю на пам’ять – де борщівник росте, де знову розкидується. Зараз кошти є в департаменті ЖКП. Коли мешканці до мене звертаються, ми не дивлячись на департамент, все робимо", – каже Микола Романюк.
За коментарем Суспільне також звернулося до директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Зі слів Миколи Осіюка, на боротьбу з борщівником у громаді цього року виділили 150 тисяч гривень. Підрядна організація поки освоїла половину цієї суми.
"Роботи тривають, я думаю протягом цього місяця де необхідно ми викорчуємо, де є можливість скосити, як механізованим способом або вручну, будемо викорчовувати. Ми реагуємо на звернення мешканців. Можливо одночасно ми не встигаємо це зробити", – сказав посадовець.
Уподовж літа до лікарів з приводу опіків борщівником звернулось четверо волинян, одному пацієнтові пересаджували шкіру, – розповів лікар-комбустіолог Роман Трач.
Зі слів лікаря, після контакту з цією рослиною не можна займатися самолікуванням. "Як правило до нас звертаються на 3-4 добу, коли є пухирі, коли пухирі вже полопають, коли вже є інфікування рани, а це вже вимагає стаціонарного лікування", – зазначив Роман Трач.
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