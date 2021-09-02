Де у Луцьку росте борщівник Сосновського і як з ним борються

Де у Луцьку росте борщівник Сосновського і як з ним борються
В мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку місцеві жителі помітили зарослі борщівника Сосновського, який при контакті зі шкірою може залишати опіки. Рослина розрослася одразу у кількох локаціях мікрорайону.

Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями, медиками та розпитало у комунальників, як вони борються із небезпечною рослиною.

Де росте борщівник Сосновського

Мешканка мікрорайону ЛПЗ Світлана Бєлая через річку Жидувку ходить щодня. Каже: вздовж русла є сухі суцвіття борщівника, з'явилися і молоді паростки.

"Дуже люблю цей район, дуже гарний, і як що ще привели б в порядок оцю нашу річку, я була б дуже щаслива. Я знаю, що це борщівник, що він пекучий, і що можуть опіки, опіки зробитися", – каже лучанка.

Розрісся борщівник і у місцевому парку "Дубки". Також він росте неподалік школи №20.

"Гуляємо ми по території парку, по території шкільного стадіону, виходимо на територію великого стадіону і дуже багато зустрічаємо борщівник, – говорить лучанка Ірина Будкевич і додає, – Своїм показую і дорослим показую, які не знають, що це борщівник, що не можна зачіпати".

Що кажуть комунальники

Директор житлово-комунального підприємства №2 Микола Романюк розповів, що цього року грошей на боротьбу із цією рослиною підприємство не отримувало.

"Ці стежки я їх вже знаю на пам’ять – де борщівник росте, де знову розкидується. Зараз кошти є в департаменті ЖКП. Коли мешканці до мене звертаються, ми не дивлячись на департамент, все робимо", – каже Микола Романюк.

За коментарем Суспільне також звернулося до директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Зі слів Миколи Осіюка, на боротьбу з борщівником у громаді цього року виділили 150 тисяч гривень. Підрядна організація поки освоїла половину цієї суми.

"Роботи тривають, я думаю протягом цього місяця де необхідно ми викорчуємо, де є можливість скосити, як механізованим способом або вручну, будемо викорчовувати. Ми реагуємо на звернення мешканців. Можливо одночасно ми не встигаємо це зробити", – сказав посадовець.

Уподовж літа до лікарів з приводу опіків борщівником звернулось четверо волинян, одному пацієнтові пересаджували шкіру, – розповів лікар-комбустіолог Роман Трач.

Зі слів лікаря, після контакту з цією рослиною не можна займатися самолікуванням. "Як правило до нас звертаються на 3-4 добу, коли є пухирі, коли пухирі вже полопають, коли вже є інфікування рани, а це вже вимагає стаціонарного лікування", – зазначив Роман Трач.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: борщівник Сосновського
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку росте борщівник Сосновського і як з ним борються
Сьогодні, 02:11
Польща закриє кордон для продуктів з України після 15 вересня
Сьогодні, 01:00
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:23
Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України
03 серпень, 22:52
Схожі новини
У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника У громадах Луцького району боротимуться із зарослями борщівника
02 вересень, 2021, 10:55
У Луцькому районі виявили небезпечну рослину У Луцькому районі виявили небезпечну рослину
15 вересень, 2020, 12:06
Через опіки небезпечною рослиною до лікарні звернулося двоє волинян. ВІДЕО Через опіки небезпечною рослиною до лікарні звернулося двоє волинян. ВІДЕО
23 липень, 2020, 17:30
У місті на Волині виявили одразу 4 вогнища борщівника У місті на Волині виявили одразу 4 вогнища борщівника
15 травень, 2019, 22:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку росте борщівник Сосновського і як з ним борються
Сьогодні, 02:11
 0
Польща закриє кордон для продуктів з України після 15 вересня
Сьогодні, 01:00
 0
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:23
 0
Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України
03 серпень, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8