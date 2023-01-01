4 серпня на Волині: гортаючи календар

4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка, дизайнерка Світлана Головачук (на фото).

Також день народження 4 серпня у громадського діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.

Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.

У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.

4 серпня віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща закриє кордон для продуктів з України після 15 вересня
Сьогодні, 01:00
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:23
Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України
03 серпень, 22:52
На Волині жінку повернули до життя після 7 хвилин клінічної смерті: врятована розповіла деталі
03 серпень, 22:00
Схожі новини
3 серпня на Волині: гортаючи календар 3 серпня на Волині: гортаючи календар
03 серпень, 00:00
2 серпня на Волині: гортаючи календар 2 серпня на Волині: гортаючи календар
02 серпень, 00:00
1 серпня на Волині: гортаючи календар 1 серпня на Волині: гортаючи календар
01 серпень, 00:00
31 липня на Волині: гортаючи календар 31 липня на Волині: гортаючи календар
31 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща закриє кордон для продуктів з України після 15 вересня
Сьогодні, 01:00
 0
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:23
 0
Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України
03 серпень, 22:52
 0
На Волині жінку повернули до життя після 7 хвилин клінічної смерті: врятована розповіла деталі
03 серпень, 22:00
 0
Медіа
відео
1/8