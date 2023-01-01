4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналістка, дизайнерка Світлана Головачук (на фото).
Також день народження 4 серпня у громадського діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
4 серпня віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також день народження 4 серпня у громадського діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Марія. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
Із професійним святом вітаємо залізничників. Зичимо їм успіхів у роботі та щасливої дороги.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
4 серпня віряни вшановують пам'ять християнської святої Марії Магдалини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Польща закриє кордон для продуктів з України після 15 вересня
Сьогодні, 01:00
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
03 серпень, 23:23
Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України
03 серпень, 22:52
На Волині жінку повернули до життя після 7 хвилин клінічної смерті: врятована розповіла деталі
03 серпень, 22:00
Медіа