Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України

Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України
Щорічні витрати України на підтримку війська та протидію російському вторгненню становлять близько 2 трильйонів гривень.

Про це 3 серпня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції послів України у Закарпатті, повідомляє Укрінформ.

"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", — зазначив він.

Прем’єр пояснив, що українська економіка продовжує функціонувати завдяки фінансовій підтримці партнерів, грантам та кредитам. Водночас прямі втрати України від війни виявились меншими, ніж прогнозувалось.

"Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 мільйони робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися", — розповів Шмигаль.

За його словами, цьогоріч уряд очікує на незначне зростання економіки України у порівнянні з 2022 роком. Окрім того, українські золотовалютні резерви зросли до історичного максимуму із 1991 року.

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Теги: Денис Шмигаль
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