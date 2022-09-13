Шмигаль розповів, скільки коштує війна для України





Про це 3 серпня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції послів України у Закарпатті, повідомляє



"Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", — зазначив він.



Прем’єр пояснив, що українська економіка продовжує функціонувати завдяки фінансовій підтримці партнерів, грантам та кредитам. Водночас прямі втрати України від війни виявились меншими, ніж прогнозувалось.



"Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 мільйони робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися", — розповів Шмигаль.



За його словами, цьогоріч уряд очікує на незначне зростання економіки України у порівнянні з 2022 роком. Окрім того, українські золотовалютні резерви зросли до історичного максимуму із 1991 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щорічні витрати України на підтримку війська та протидію російському вторгненню становлять близько 2 трильйонів гривень.Про це 3 серпня заявив прем’єр-міністрпід час конференції послів України у Закарпатті, повідомляє Укрінформ "Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько 2 трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу", — зазначив він.Прем’єр пояснив, що українська економіка продовжує функціонувати завдяки фінансовій підтримці партнерів, грантам та кредитам. Водночас прямі втрати України від війни виявились меншими, ніж прогнозувалось."Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 мільйони робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися", — розповів Шмигаль.За його словами, цьогоріч уряд очікує на незначне зростання економіки України у порівнянні з 2022 роком. Окрім того, українські золотовалютні резерви зросли до історичного максимуму із 1991 року.

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