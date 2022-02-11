На Волині жінку повернули до життя після 7 хвилин клінічної смерті: врятована розповіла деталі

врятувати волинянку Олену, яка тонула. Медики «екстренки» відновили її серцебиття і дихання після семи хвилин клінічної смерті.



Інформаційному агентству



Жінка поїхала на озеро разом з друзями та сином. Поки вони відпочивали, Олена вирішила скупатися. Жінка є майстром спорту з плавання, тож добре тримається на воді, але їй завадив пес.



«Спочатку я зайшла у воду по пояс, далі почала пливти, а за мною поплив чорний алабай. Він скочив мені на плечі, і я двічі заковтнула води. Мені цікаво, чому ніхто не шукає власниці того пса. Добре, що це була я, а не якась дитина. У мене самої діти, меншому сину тринадцять років. Також там могли бути діти з санаторію», – зауважує Олена.



Вона пригадала: коли приїхали на озеро, там було орієнтовно двадцять людей, зокрема діти. Собака гралася з ними, вони кидали їй палицю. Потім Олені розповідали, що, коли її витягнули з озера, підійшла російськомовна жінка, яка покликала собаку.



«Мій знайомий підбіг до цієї жінки, однак вона почала заперечувати, мовляв, це не її собака», – говорить жінка.



З її слів, поліція двічі приїздила в лікарню, коли вона лежала в реанімації без свідомості. Наразі Олена перебуває вдома, з нею все добре.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області журналістам повідомили, що про алабая слідчим нічого невідомо. В той день слідчі перебували в Згоранах на відпрацюванні, але жодних псів там не бачили. Провадження не відкривали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно на озері у селі Згорани в Ковельському районі вдалося. Медики «екстренки» відновили її серцебиття і дихання після семи хвилин клінічної смерті.Інформаційному агентству Волинські Новини Олена, яку вже виписали з лікарні, розповіла нові подробиці тих подій.Жінка поїхала на озеро разом з друзями та сином. Поки вони відпочивали, Олена вирішила скупатися. Жінка є майстром спорту з плавання, тож добре тримається на воді, але їй завадив пес.«Спочатку я зайшла у воду по пояс, далі почала пливти, а за мною поплив чорний алабай. Він скочив мені на плечі, і я двічі заковтнула води. Мені цікаво, чому ніхто не шукає власниці того пса. Добре, що це була я, а не якась дитина. У мене самої діти, меншому сину тринадцять років. Також там могли бути діти з санаторію», – зауважує Олена.Вона пригадала: коли приїхали на озеро, там було орієнтовно двадцять людей, зокрема діти. Собака гралася з ними, вони кидали їй палицю. Потім Олені розповідали, що, коли її витягнули з озера, підійшла російськомовна жінка, яка покликала собаку.«Мій знайомий підбіг до цієї жінки, однак вона почала заперечувати, мовляв, це не її собака», – говорить жінка.З її слів, поліція двічі приїздила в лікарню, коли вона лежала в реанімації без свідомості. Наразі Олена перебуває вдома, з нею все добре.У пресслужбі ГУНП у Волинській області журналістам повідомили, що про алабая слідчим нічого невідомо. В той день слідчі перебували в Згоранах на відпрацюванні, але жодних псів там не бачили. Провадження не відкривали.

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