Майже сотня сімей Луцької громади безплатно отримають 480 кубометрів дров

Майже сотня сімей Луцької громади безплатно отримають 480 кубометрів дров
96 сімей Луцької громади, які користуються пічним опаленням, безплатно отримають дров’яну продукцію на опалювальний сезон 2023/2024. Між родинами розділять 480 кубометрів дров.

На сайті Луцької міської ради опублікували розпорядження із переліком сімей, які потребують забезпечення дровами, пише Суспільне.

За даними міськради, деревну продукцію безплатно отримають одинокі, малозабезпечені мешканці громади, сім’ї учасників АТО/ООС та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Забезпечити дровами сім'ї має комунальне підприємство "Парки та сквери м. Луцька". Людям доставлятимуть деревину, яка лишатиметься після видалення дерев на території громади.

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Теги: Луцька громада, дрова
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