Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 серпня
У пятницю, 4 серпня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

За даними Sinoptik, ранок у Луцьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Удень очікується дощ із грозою, ввечері - дощ.

Народний прогноз погоди: 4 серпня відзначається день святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. У народі цей день мав назву Поцілуйниця. З давніх-давен остерігаються у цей день робити польові роботи: градом поб'є, грозою уб'є, тому що цей день вважається і часто буває громовим. Наші пращури помітили, якщо у цей день грім гримить безперервно, то буде град.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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