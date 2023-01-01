Польські пілоти готові без вагань застосувати зброю на кордоні з Білоруссю, – генерал

Польські пілоти готові без вагань застосувати зброю на кордоні з Білоруссю, – генерал
Польські пілоти бойових вертольотів готові у разі надзвичайних ситуацій на кордоні з Білоруссю без вагань застосувати свою зброю.

Про це заявив генерал польської армії Марек Соколовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

За його словами, у середу, 2 серпня, було проведено перегрупування вертольотів зі складу 1 авіаційної бригади Сухопутних військ та 25 повітряно-кавалерійської бригади після того, як гелікоптери Білорусі порушили кордон Польщі.

Соколовський уточнив, що відповідно до наказу міністра оборони Маріуша Блащака вертольоти базуватимуться у двох місцях у режимі негайного реагування у разі виникнення надзвичайних подій на кордоні.

"Гелікоптери озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю", - наголосив генерал.

Порушення кордону Польщі

Нагадаємо, кілька днів тому білоруські бойові гелікоптери Мі-8 та Мі-24 помітили над польським прикордонним селом.

Пізніше у Міністерстві оборони підтвердили факт порушення кордону та наказали зміцнити його захист.

Водночас у Міноборони Білорусі спростували усі звинувачення у порушенні кордону.


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Теги: Польща, Білорусь
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