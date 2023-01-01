На Волині зникла 18-річна дівчина

На Волині зникла 18-річна дівчина
На Ковельщині зникла 18-річна Вікторія Стружук.

Про це інформують на сторінці Велицького центру культури і дозвілля у фейсбук, передає Район.Ковель.

Ковельське районне управління поліції встановлює місце знаходження безвісти зниклої Стружук Вікторії Олегівни, 16 листопада 2004 року народження, жителька села Жмудче.

Дівчина 1 серпня на позиченому велосипеді синього кольору марки «Титан» поїхала в невідомому напрямку.

«Кому відоме місце перебування даної особи просимо повідомити Велицького сільського голову або поліцейського офіцера громади Будемо вдячні за будь-яку інформацію та поширення», – йдеться у дописі.

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Теги: розшук
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