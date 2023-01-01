Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня
Сьогодні, 23:23
Традиційно завершуємо день добрими новинами. Нагадуємо про світло у темні часи, бо дуже хочемо, аби ви не переставали вірити в краще і зайвий раз усміхнулися!
Сьогодні, 3 серпня, ми писали про таке:
Волинянка виграла грант на розвиток «курячого» бізнесу
Жителька села Лище Наталія Балюк подала грантову заявку по програмі SEED французької неурядової організації ACTED для самозайнятих жінок, щоб збільшити кількість домашньої птиці, яку тримала та мати можливість реалізовувати курячі тушки та яйця.
На грантові кошти жінка закупила 100 курей-бройлерів та 50 для реалізації курячих яєць.
Оприлюднили втрати росії на фронті за минулу добу
За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб,
• танків ‒ 4224 (+7) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,
• артилерійських систем – 4892 (+26) од,
• РСЗВ – 704 (+4) од,
• засобів ППО ‒ 465 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),
• крилатих ракет‒ 1347 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,
• спеціальної техніки ‒ 721 (+3).
Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО
Учасниці луцького гурту «3ʼbeauties» Анна Ткач, Олександра Коровицька та Владислава Волинець потрапили у п'ятірку фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.
Колеги познайомилося з учасницями гурту та разом із ними вперше почули пісню, яку дівчата виконуватимуть у заключному етапі нацвідбору.
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Як волиняни отримують мікрогранти від держави на «Власну справу» і хто може розраховувати на цю можливість
Державна програма безповоротних грантів «Власна справа», яка стартувала ще в липні 2022-го, стає все популярнішою. За цей час її переможцями стали майже 6 тисяч підприємців з усієї України.
На Волині за час існування програми рішення про надання мікрогранту отримали 213 осіб.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
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Сьогодні, 3 серпня, ми писали про таке:
Волинянка виграла грант на розвиток «курячого» бізнесу
Жителька села Лище Наталія Балюк подала грантову заявку по програмі SEED французької неурядової організації ACTED для самозайнятих жінок, щоб збільшити кількість домашньої птиці, яку тримала та мати можливість реалізовувати курячі тушки та яйця.
На грантові кошти жінка закупила 100 курей-бройлерів та 50 для реалізації курячих яєць.
Оприлюднили втрати росії на фронті за минулу добу
За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб,
• танків ‒ 4224 (+7) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,
• артилерійських систем – 4892 (+26) од,
• РСЗВ – 704 (+4) од,
• засобів ППО ‒ 465 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),
• крилатих ракет‒ 1347 (+0) од,
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,
• спеціальної техніки ‒ 721 (+3).
Луцький гурт 3ʼbeauties – у фіналі нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023. ВІДЕО
Учасниці луцького гурту «3ʼbeauties» Анна Ткач, Олександра Коровицька та Владислава Волинець потрапили у п'ятірку фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.
Колеги познайомилося з учасницями гурту та разом із ними вперше почули пісню, яку дівчата виконуватимуть у заключному етапі нацвідбору.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Як волиняни отримують мікрогранти від держави на «Власну справу» і хто може розраховувати на цю можливість
Державна програма безповоротних грантів «Власна справа», яка стартувала ще в липні 2022-го, стає все популярнішою. За цей час її переможцями стали майже 6 тисяч підприємців з усієї України.
На Волині за час існування програми рішення про надання мікрогранту отримали 213 осіб.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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