Добрі новини від ВолиньPost за 3 серпня

Традиційно завершуємо день добрими новинами. Нагадуємо про світло у темні часи, бо дуже хочемо, аби ви не переставали вірити в краще і зайвий раз усміхнулися!Сьогодні, 3 серпня, ми писали про таке:Жителька села Лищеподала грантову заявку по програмі SEED французької неурядової організації ACTED для самозайнятих жінок, щоб збільшити кількість домашньої птиці, яку тримала та мати можливість реалізовувати курячі тушки та яйця.На грантові кошти жінка закупила 100 курей-бройлерів та 50 для реалізації курячих яєць.За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб,• танків ‒ 4224 (+7) од,• бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,• артилерійських систем – 4892 (+26) од,• РСЗВ – 704 (+4) од,• засобів ППО ‒ 465 (+2) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 311 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),• крилатих ракет‒ 1347 (+0) од,• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,• спеціальної техніки ‒ 721 (+3).Учасниці луцького гурту «3ʼbeauties»тапотрапили у п'ятірку фіналістів нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.Колеги познайомилося з учасницями гурту та разом із ними вперше почули пісню, яку дівчата виконуватимуть у заключному етапі нацвідбору.Державна програма безповоротних грантів «Власна справа», яка стартувала ще в липні 2022-го, стає все популярнішою. За цей час її переможцями стали майже 6 тисяч підприємців з усієї України.На Волині за час існування програми рішення про надання мікрогранту отримали 213 осіб.