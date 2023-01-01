Оприлюднили втрати росії на фронті за минулу добу





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 серпня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,

• танків ‒ 4224 (+7) од,

• бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,

• артилерійських систем – 4892 (+26) од,

• РСЗВ – 704 (+4) од,

• засобів ППО ‒ 465 (+2) од,

• літаків – 315 (+0) од,

• гелікоптерів – 311 (+0) од,

• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),

• крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) од,

• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,

• спеціальної техніки ‒ 721 (+3).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 серпня.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,• танків ‒ 4224 (+7) од,• бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,• артилерійських систем – 4892 (+26) од,• РСЗВ – 704 (+4) од,• засобів ППО ‒ 465 (+2) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів – 311 (+0) од,• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),• крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) од,• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,• спеціальної техніки ‒ 721 (+3).

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