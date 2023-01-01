Оприлюднили втрати росії на фронті за минулу добу

Оприлюднили втрати росії на фронті за минулу добу
За минулу добу Сили оборони знищили ще 620 загарбників, 7 танків, 35 БпЛА ворога.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 3 серпня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 247850 (+620) осіб ліквідовано,
• танків ‒ 4224 (+7) од,
• бойових броньованих машин ‒ 8234 (+21) од,
• артилерійських систем – 4892 (+26) од,
• РСЗВ – 704 (+4) од,
• засобів ППО ‒ 465 (+2) од,
• літаків – 315 (+0) од,
• гелікоптерів – 311 (+0) од,
• БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35),
• крилатих ракет / cruise missiles ‒ 1347 (+0) од,
• кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23) од,
• спеціальної техніки ‒ 721 (+3).

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Теги: втрати ворога
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