Провели 16 обшуків, вилучили великі суми грошей: на Волині викрили масштабну злочинну схему





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Інформують, що спектр послуг, які пропонували зловмисники, був різноманітний – виготовляли і торгували вони посвідченнями водіїв, посвідченнями на право керування сільгосптехнікою та документами, що дозволяють безперешкодно виїхати за кордон військовозобов’язаним.



Викрили та протягом декількох місяців документували незаконну діяльність співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчими та відділом кримінального аналізу ГУНП у Волинській області.



Встановили, що організував промисел 60-річний мешканець Рожища. До протиправних дій він залучив ще 5 осіб: мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. Вони підшуковували клієнтів та безпосередньо за допомогою спеціальної техніки виготовляли фіктивні документи – посвідчення водіїв та пенсійні посвідчення, за якими навіть військовозобов’язані могли безперешкодно виїхати за кордон.







Серед спільників організатора – посадовець однієї з міських рад Волині, який здійснював підробку документів прямо за робочим комп’ютером.







Учора, 2 серпня, за силової підтримки спецпризначенців управління КОРД та РПОП за місцем проживання та перебування фігурантів проведено 16 санкціонованих обшуків. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, що містять відомості про громадян, які зверталися за незаконними послугами, жорсткі диски з наявними підробленими електронними документами, обладнання та матеріали, за допомогою якого здійснювалася підробка, грошові кошти - понад 100 тисяч доларів та 40 тисяч євро.







Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.







Вирішують питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання їм запобіжних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські припинили діяльність злочинної групи, що виготовляла фіктивні документи та реалізовувала їх по всій країні.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що спектр послуг, які пропонували зловмисники, був різноманітний – виготовляли і торгували вони посвідченнями водіїв, посвідченнями на право керування сільгосптехнікою та документами, що дозволяють безперешкодно виїхати за кордон військовозобов’язаним.Викрили та протягом декількох місяців документували незаконну діяльність співробітники управління карного розшуку спільно зі слідчими та відділом кримінального аналізу ГУНП у Волинській області.Встановили, що організував промисел 60-річний мешканець Рожища. До протиправних дій він залучив ще 5 осіб: мешканців Волинської, Сумської, Рівненської та Полтавської областей. Вони підшуковували клієнтів та безпосередньо за допомогою спеціальної техніки виготовляли фіктивні документи – посвідчення водіїв та пенсійні посвідчення, за якими навіть військовозобов’язані могли безперешкодно виїхати за кордон.Серед спільників організатора – посадовець однієї з міських рад Волині, який здійснював підробку документів прямо за робочим комп’ютером.Учора, 2 серпня, за силової підтримки спецпризначенців управління КОРД та РПОП за місцем проживання та перебування фігурантів проведено 16 санкціонованих обшуків. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, що містять відомості про громадян, які зверталися за незаконними послугами, жорсткі диски з наявними підробленими електронними документами, обладнання та матеріали, за допомогою якого здійснювалася підробка, грошові кошти - понад 100 тисяч доларів та 40 тисяч євро.Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.Вирішують питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання їм запобіжних заходів.

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