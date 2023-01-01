Курс валют у Луцьку 3 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.00, а продають за – 41.70.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.40.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 серпня готівковий курс долара становить 37.20, продають його за 37.80.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.00, а продають за – 41.70.Щодо польського злотого, то його купують за 9.20, а продають за 9.40.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію