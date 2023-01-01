Ситуація на фронті: за добу відбулося 44 бойових зіткнення. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

На фронті протягом минулої доби, 2 серпня, відбулося 44 бойових зіткнення. росіяни атакували Україну, зокрема з реактивних систем залпового вогню, здійснювали авіаційні удари.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Цієї ночі російська федерація завдала ракетного удару іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.Протягом минулої доби рф також завдала удару «Шахедами». Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних безпілотники.Окупанти завдали 5 ракетних, 89 авіаційних ударів і здійснили 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільних.Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також ЗСУ знищили 9 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.: росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.противник завдав авіаударів у районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.росіяни завдали авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки та Спірного — Донецької. Артобстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне й Торське Донецької області.ворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаударів у районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на Донеччині.ворог завдав авіаудару в районі Авдіївки. Артобстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник обстріляв 6 населених пунктів на Донеччині.ворог завдав авіаударів у районах Старомайорського та Макарівки, здійснив марні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької області.противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Ворог завдав авіаударів у районах 4 населених пунктів Запорізької області, артобстрілів зазнали понад 15.окупанти завдали авіаударів у районах Одрадокам’янки й Антонівки. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.Сили оборони України продовжують наступати, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.