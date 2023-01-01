Ситуація на фронті: за добу відбулося 44 бойових зіткнення. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:51
На фронті протягом минулої доби, 2 серпня, відбулося 44 бойових зіткнення. росіяни атакували Україну, зокрема з реактивних систем залпового вогню, здійснювали авіаційні удари.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Цієї ночі російська федерація завдала ракетного удару іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби рф також завдала удару «Шахедами». Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних безпілотники.
Окупанти завдали 5 ракетних, 89 авіаційних ударів і здійснили 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільних.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також ЗСУ знищили 9 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.
У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:
Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.
Сіверський і Слобожанський: росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.
Куп’янський: противник завдав авіаударів у районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
Лиманський: росіяни завдали авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки та Спірного — Донецької. Артобстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне й Торське Донецької області.
Бахмутський: ворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаударів у районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на Донеччині.
Авдіївський: ворог завдав авіаудару в районі Авдіївки. Артобстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник обстріляв 6 населених пунктів на Донеччині.
Шахтарський: ворог завдав авіаударів у районах Старомайорського та Макарівки, здійснив марні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької області.
Запорізький: противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Ворог завдав авіаударів у районах 4 населених пунктів Запорізької області, артобстрілів зазнали понад 15.
Херсонський: окупанти завдали авіаударів у районах Одрадокам’янки й Антонівки. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.
Мелітопольський і Бердянський: Сили оборони України продовжують наступати, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Цієї ночі російська федерація завдала ракетного удару іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби рф також завдала удару «Шахедами». Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних безпілотники.
Окупанти завдали 5 ракетних, 89 авіаційних ударів і здійснили 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільних.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Також ЗСУ знищили 9 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.
У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках:
Волинський і Поліський: оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін.
Сіверський і Слобожанський: росіяни завдали авіаударів у районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області, здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.
Куп’янський: противник завдав авіаударів у районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
Лиманський: росіяни завдали авіаударів у районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки та Спірного — Донецької. Артобстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне й Торське Донецької області.
Бахмутський: ворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області. Окупанти завдали авіаударів у районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на Донеччині.
Авдіївський: ворог завдав авіаудару в районі Авдіївки. Артобстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.
Мар’їнський: Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник обстріляв 6 населених пунктів на Донеччині.
Шахтарський: ворог завдав авіаударів у районах Старомайорського та Макарівки, здійснив марні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного. Артобстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької області.
Запорізький: противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Ворог завдав авіаударів у районах 4 населених пунктів Запорізької області, артобстрілів зазнали понад 15.
Херсонський: окупанти завдали авіаударів у районах Одрадокам’янки й Антонівки. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.
Мелітопольський і Бердянський: Сили оборони України продовжують наступати, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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