Як зберегти дитячий зір: поради луцької офтальмологині

Лікар-офтальмолог Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Мельник відповіла на поширені питання батьків щодо того, як зберегти у дитини здоровий зір.Поради офтальмолога опублікувала на своїй сторінці директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка»"Працюючи офтальмологом близько року після завершення інтернатури, Наталія Мельник уже отримала довіру багатьох маленьких пацієнтів, адже в роботі намагається застосовувати індивідуальний підхід до кожного", - написала Оксана Лєщинська.Так, офтальмолог радить батькам використовувати наступні рекомендації лікаря, необхідні для того, щоб дитячий зір не погіршувався:- Щоб зберегти зір, необхідно в першу чергу перевіряти його стан під час планових оглядів в офтальмолога, особливо коли йдеться про дітей шкільного віку. Дитина може не скаржитися на зір, який погіршується повільно, і просто пристосовується до цих змін, звикаючи до них. Тому планові медичні огляди, особливо перед першим класом, обов’язкові для усіх.- Наступна вимога – контроль часу, проведеного в гаджетах. До дворічного віку дитині узагалі не рекомендується використовувати ні телефон, ні планшет. Від трьох до п’яти років – рекомендується проводити у гаджетах не більше години часу в день. Від шести до десяти років – півтори години в день. В 11-13 років – до двох годин в день.- Під час використання гаджетів необхідно робити перерву кожні 20-30 хвилин. Чим більший екран комп’ютера чи телевізора і чим далі він знаходиться від очей – тим краще для здоров’я зору.- При навчанні в онлайн-форматі варто використовувати правило «20-20-20». Це означає, що кожні 20 хвилин потрібно дивитися на відстань 20 футів (6 метрів) упродовж 20 секунд. Під час навчання дуже добре, якщо поруч є вікно і дитина може регулярно переводити погляд на вулицю, в небо тощо. Також потрібно, щоб протягом 20 секунд перерви дитина часто кліпала для зволоження очей. Таке правило поступово увійде у звичку.- Наступне правило, необхідне для кожної дитини – прогулянки на свіжому повітрі при денному світлі мінімум дві години щодня. А також – достатня кількість сну, який впливає на вироблення гормону мелатоніну, що також є необхідністю для збереження здорового зору. За дві години до сну краще взагалі вимкнути гаджети. А якщо й використовувати, то не в темноті, а при світлі.- Збалансоване харчування також має вплив на здоров’я очей, як і контроль за рівнем вітаміну D, особливо якщо у когось із близьких родичів уже є порушення зору.