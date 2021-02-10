Як зберегти дитячий зір: поради луцької офтальмологині
Сьогодні, 08:35
Лікар-офтальмолог Луцької міської дитячої поліклініки Наталія Мельник відповіла на поширені питання батьків щодо того, як зберегти у дитини здоровий зір.
Поради офтальмолога опублікувала на своїй сторінці директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.
"Працюючи офтальмологом близько року після завершення інтернатури, Наталія Мельник уже отримала довіру багатьох маленьких пацієнтів, адже в роботі намагається застосовувати індивідуальний підхід до кожного", - написала Оксана Лєщинська.
Так, офтальмолог радить батькам використовувати наступні рекомендації лікаря, необхідні для того, щоб дитячий зір не погіршувався:
- Щоб зберегти зір, необхідно в першу чергу перевіряти його стан під час планових оглядів в офтальмолога, особливо коли йдеться про дітей шкільного віку. Дитина може не скаржитися на зір, який погіршується повільно, і просто пристосовується до цих змін, звикаючи до них. Тому планові медичні огляди, особливо перед першим класом, обов’язкові для усіх.
- Наступна вимога – контроль часу, проведеного в гаджетах. До дворічного віку дитині узагалі не рекомендується використовувати ні телефон, ні планшет. Від трьох до п’яти років – рекомендується проводити у гаджетах не більше години часу в день. Від шести до десяти років – півтори години в день. В 11-13 років – до двох годин в день.
- Під час використання гаджетів необхідно робити перерву кожні 20-30 хвилин. Чим більший екран комп’ютера чи телевізора і чим далі він знаходиться від очей – тим краще для здоров’я зору.
- При навчанні в онлайн-форматі варто використовувати правило «20-20-20». Це означає, що кожні 20 хвилин потрібно дивитися на відстань 20 футів (6 метрів) упродовж 20 секунд. Під час навчання дуже добре, якщо поруч є вікно і дитина може регулярно переводити погляд на вулицю, в небо тощо. Також потрібно, щоб протягом 20 секунд перерви дитина часто кліпала для зволоження очей. Таке правило поступово увійде у звичку.
- Наступне правило, необхідне для кожної дитини – прогулянки на свіжому повітрі при денному світлі мінімум дві години щодня. А також – достатня кількість сну, який впливає на вироблення гормону мелатоніну, що також є необхідністю для збереження здорового зору. За дві години до сну краще взагалі вимкнути гаджети. А якщо й використовувати, то не в темноті, а при світлі.
- Збалансоване харчування також має вплив на здоров’я очей, як і контроль за рівнем вітаміну D, особливо якщо у когось із близьких родичів уже є порушення зору.
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Поради офтальмолога опублікувала на своїй сторінці директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.
"Працюючи офтальмологом близько року після завершення інтернатури, Наталія Мельник уже отримала довіру багатьох маленьких пацієнтів, адже в роботі намагається застосовувати індивідуальний підхід до кожного", - написала Оксана Лєщинська.
Так, офтальмолог радить батькам використовувати наступні рекомендації лікаря, необхідні для того, щоб дитячий зір не погіршувався:
- Щоб зберегти зір, необхідно в першу чергу перевіряти його стан під час планових оглядів в офтальмолога, особливо коли йдеться про дітей шкільного віку. Дитина може не скаржитися на зір, який погіршується повільно, і просто пристосовується до цих змін, звикаючи до них. Тому планові медичні огляди, особливо перед першим класом, обов’язкові для усіх.
- Наступна вимога – контроль часу, проведеного в гаджетах. До дворічного віку дитині узагалі не рекомендується використовувати ні телефон, ні планшет. Від трьох до п’яти років – рекомендується проводити у гаджетах не більше години часу в день. Від шести до десяти років – півтори години в день. В 11-13 років – до двох годин в день.
- Під час використання гаджетів необхідно робити перерву кожні 20-30 хвилин. Чим більший екран комп’ютера чи телевізора і чим далі він знаходиться від очей – тим краще для здоров’я зору.
- При навчанні в онлайн-форматі варто використовувати правило «20-20-20». Це означає, що кожні 20 хвилин потрібно дивитися на відстань 20 футів (6 метрів) упродовж 20 секунд. Під час навчання дуже добре, якщо поруч є вікно і дитина може регулярно переводити погляд на вулицю, в небо тощо. Також потрібно, щоб протягом 20 секунд перерви дитина часто кліпала для зволоження очей. Таке правило поступово увійде у звичку.
- Наступне правило, необхідне для кожної дитини – прогулянки на свіжому повітрі при денному світлі мінімум дві години щодня. А також – достатня кількість сну, який впливає на вироблення гормону мелатоніну, що також є необхідністю для збереження здорового зору. За дві години до сну краще взагалі вимкнути гаджети. А якщо й використовувати, то не в темноті, а при світлі.
- Збалансоване харчування також має вплив на здоров’я очей, як і контроль за рівнем вітаміну D, особливо якщо у когось із близьких родичів уже є порушення зору.
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