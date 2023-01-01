Росіяни знову атакували Київ «Шахедами»





Про це Сергій Попко.



За його словами, ця атака, як і на день раніше, була масована. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та знищили майже півтора десятка повітряних цілей на підльоті до Києва.



За інформацією станом на пів на шосту ранку, у Києві обійшлося без жертв і руйнувань. Водночас Попко зазначив, що дані оперативного зведення уточнюються.



Очільник КМВА додав, що остання повітряна тривога в столиці тривала рівно три години. Вона стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.



Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня Київ також зазнав чергової масованої атаки ударними безпілотниками Shahed, які випустили по столиці російські окупанти. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами оборони знищили всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників.



Водночас сталося падіння уламків у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Там є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Але обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 3 серпня російсько-окупаційні війська вкотре здійснили повітряну атаку на столицю України. Це була восьма поспіль атака баражувальних боєприпасів Shahed по Києву.Про це повідомив очільник міської військової адміністраціїЗа його словами, ця атака, як і на день раніше, була масована. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та знищили майже півтора десятка повітряних цілей на підльоті до Києва.За інформацією станом на пів на шосту ранку, у Києві обійшлося без жертв і руйнувань. Водночас Попко зазначив, що дані оперативного зведення уточнюються.Очільник КМВА додав, що остання повітряна тривога в столиці тривала рівно три години. Вона стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня, які випустили по столиці російські окупанти. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами оборони знищили всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників.Водночас сталося падіння уламків у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Там є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Але обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж.

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