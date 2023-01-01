Росіяни знову атакували Київ «Шахедами»

Росіяни знову атакували Київ «Шахедами»
У ніч проти 3 серпня російсько-окупаційні війська вкотре здійснили повітряну атаку на столицю України. Це була восьма поспіль атака баражувальних боєприпасів Shahed по Києву.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, ця атака, як і на день раніше, була масована. Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та знищили майже півтора десятка повітряних цілей на підльоті до Києва.

За інформацією станом на пів на шосту ранку, у Києві обійшлося без жертв і руйнувань. Водночас Попко зазначив, що дані оперативного зведення уточнюються.

Очільник КМВА додав, що остання повітряна тривога в столиці тривала рівно три години. Вона стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у ніч проти 2 серпня Київ також зазнав чергової масованої атаки ударними безпілотниками Shahed, які випустили по столиці російські окупанти. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами оборони знищили всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників.

Водночас сталося падіння уламків у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Там є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Але обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж.

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Теги: Київ, безпілотники, атака
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