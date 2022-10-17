Київ атакували дрони-камікадзе: працювала ППО, уламки впали в трьох районах





Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.



У КМВА зазначили, що групи російських дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами і засобами ППО вдалося знищити всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників.



За інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Там є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Але обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж.



Згодом у ДСНС



Інформація щодо потерпілих наразі відсутня.



У нічному повідомленні КМВА зазначала, що в Голосіївському районі частини збитого дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення. Міський голова Віталій Кличко писав, що в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення, а у Святошинському — загорілося дерево.



Окрім того, росіяни вночі спрямували ударні безпілотники на південь Одещини. За даними ОВА, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. Даних про постраждалих не надходило. На місці працюють всі відповідні служби.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 2 серпня Київ зазнав чергової масованої атаки ударними безпілотниками Shahed, які випустили по столиці російські окупанти. Сили протиповітряної оборони збили всі цілі, але уламки дронів все ж спричинили незначні пошкодження.Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.У КМВА зазначили, що групи російських дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами і засобами ППО вдалося знищити всі повітряні цілі — понад 10 безпілотників.За інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Там є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Але обійшлося без серйозних руйнувань та пожеж.Згодом у ДСНС уточнили , що в Солом’янському районі пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх.Інформація щодо потерпілих наразі відсутня.У нічному повідомленні КМВА зазначала, що в Голосіївському районі частини збитого дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення. Міський голова Віталій Кличко писав, що в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення, а у Святошинському — загорілося дерево.Окрім того, росіяни вночі спрямували ударні безпілотники на південь Одещини. За даними ОВА, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. Даних про постраждалих не надходило. На місці працюють всі відповідні служби.

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