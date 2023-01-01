З 1 серпня у Луцьку здорожчала послуга з вивезення сміття. ВІДЕО

З 1 серпня у Луцьку здорожчала послуга з вивезення сміття. ВІДЕО
У Луцькій громаді з 1 серпня діють нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, яке здійснюють працівники "Луцькспецкомунтранс".

Як розповів Суспільному начальник відділу збуту послуг комунального підприємства Віктор Поліщук, послуга в середньому зросла на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення.

Зі слів посадовця, вартість послуги зросла у зв'язку із переходом на спрощену систему оподаткування: "Підприємство повертає статус платника ПДВ. Через це відбулося коригування тарифу пропорційне до зміни оподаткування".

Для багатоквартирних будинків вивезення сміття за місяць вартувати 38,47 грн на одного мешканця, для індивідуальної забудови – 43,43.

Рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття було прийняте під час виконкому Луцької міської ради 19 липня. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Борис Смаль – рішення законне і не було оскаржено жодним контролюючим органом.

Наразі підприємство має боржників. "Станом на 1 серпня 2023 року заборгованість населення за надані послуги з вивезення сміття становить орієнтовно 23 мільйони гривень", – каже Віктор Поліщук.

Суспільне запитало у лучан чи знають вони про здорожчання вартості вивезення сміття і чи задоволені якістю послуг від КП "Луцькспецкомунтранс".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, сміття, тариф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З 1 серпня у Луцьку здорожчала послуга з вивезення сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 07:22
У військкоматах 11 областей викрили масштабну схему ухилення від призову, – Офіс генпрокурора
Сьогодні, 06:38
Російські олігархи постачають «добровольців» на фронт, війну фінансує 81 мільярдер, − ЗМІ
Сьогодні, 04:37
«Приватбанк» продовжив дію прострочених карток на два роки
Сьогодні, 02:56
У Криму окупанти намагаються придушити спротив населення, – розвідка
Сьогодні, 01:19
Схожі новини
У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття У Луцьку може зрости вартість вивезення сміття
11 липень, 13:50
В підвалі багатоповерхівки у Луцьку горіло сміття. ФОТО В підвалі багатоповерхівки у Луцьку горіло сміття. ФОТО
21 липень, 14:50
У Луцьку неадекват влаштував боротьбу з урною для сміття. ВІДЕО У Луцьку неадекват влаштував боротьбу з урною для сміття. ВІДЕО
28 квітень, 12:20
Лучанам доведеться платити за невідкладну допомогу при гострих болях зубів Лучанам доведеться платити за невідкладну допомогу при гострих болях зубів
15 квітень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З 1 серпня у Луцьку здорожчала послуга з вивезення сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 07:22
 0
У військкоматах 11 областей викрили масштабну схему ухилення від призову, – Офіс генпрокурора
Сьогодні, 06:38
 0
Російські олігархи постачають «добровольців» на фронт, війну фінансує 81 мільярдер, − ЗМІ
Сьогодні, 04:37
 0
«Приватбанк» продовжив дію прострочених карток на два роки
Сьогодні, 02:56
 0
У Криму окупанти намагаються придушити спротив населення, – розвідка
Сьогодні, 01:19
 0
Медіа
відео
1/8