З 1 серпня у Луцьку здорожчала послуга з вивезення сміття. ВІДЕО
Сьогодні, 07:22
У Луцькій громаді з 1 серпня діють нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів, яке здійснюють працівники "Луцькспецкомунтранс".
Як розповів Суспільному начальник відділу збуту послуг комунального підприємства Віктор Поліщук, послуга в середньому зросла на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення.
Зі слів посадовця, вартість послуги зросла у зв'язку із переходом на спрощену систему оподаткування: "Підприємство повертає статус платника ПДВ. Через це відбулося коригування тарифу пропорційне до зміни оподаткування".
Для багатоквартирних будинків вивезення сміття за місяць вартувати 38,47 грн на одного мешканця, для індивідуальної забудови – 43,43.
Рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття було прийняте під час виконкому Луцької міської ради 19 липня. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Борис Смаль – рішення законне і не було оскаржено жодним контролюючим органом.
Наразі підприємство має боржників. "Станом на 1 серпня 2023 року заборгованість населення за надані послуги з вивезення сміття становить орієнтовно 23 мільйони гривень", – каже Віктор Поліщук.
Суспільне запитало у лучан чи знають вони про здорожчання вартості вивезення сміття і чи задоволені якістю послуг від КП "Луцькспецкомунтранс".
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Як розповів Суспільному начальник відділу збуту послуг комунального підприємства Віктор Поліщук, послуга в середньому зросла на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення.
Зі слів посадовця, вартість послуги зросла у зв'язку із переходом на спрощену систему оподаткування: "Підприємство повертає статус платника ПДВ. Через це відбулося коригування тарифу пропорційне до зміни оподаткування".
Для багатоквартирних будинків вивезення сміття за місяць вартувати 38,47 грн на одного мешканця, для індивідуальної забудови – 43,43.
Рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття було прийняте під час виконкому Луцької міської ради 19 липня. Як розповів Суспільному директор департаменту економічної політики Борис Смаль – рішення законне і не було оскаржено жодним контролюючим органом.
Наразі підприємство має боржників. "Станом на 1 серпня 2023 року заборгованість населення за надані послуги з вивезення сміття становить орієнтовно 23 мільйони гривень", – каже Віктор Поліщук.
Суспільне запитало у лучан чи знають вони про здорожчання вартості вивезення сміття і чи задоволені якістю послуг від КП "Луцькспецкомунтранс".
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